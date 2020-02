Női kézilabda NB I – MTK-Mosonmagyaróvár – kövesse az eredmény alakulását

Pénteken este 6 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár női csapata NB I-es mérkőzésen az MTK otthonában lép pályára.

A bajnokság 6. fordulójában Bognár Róbert tanítványai óriási csatában 24–23-ra legyőzték a budapesti kék-fehéreket. Az UFM-arénában lejátszott találkozó legjobbja akkor Herczeg Lili volt, aki kimagasló kapusteljesítményt nyújtott. A győzelem értékét később növelte az, hogy az MTK az idei bajnokság egyik kellemes meglepetése.

– Kiemelten fontos mérkőzés vár ránk, mert mindenképpen vissza akarjuk szerezni az elmúlt fordulóban megtépázott önbecsülésünket – nyilatkozta Bognár Róbert, utalva az Érdtől elszenvedett 39–24-es vereségre.

– Kielemeztük az érdi mérkőzést, amelyen kivégeztük magunkat azzal, hogy a tizenöt eladott labdánk után tizennégy gólt kaptunk. Első osztályú kézilabdázóktól elfogadhatatlan teljesítményt nyújtottunk, és ezt a játékosok is önkritikusan elismerték. Ezért anyagi büntetést is kapott a csapat, sőt, a héten még az edzéseken elkövetett hibák után is azonnal pluszmunkát kellett végezni. Bízunk abban, hogy szurkolóink elkísérnek bennünket Budapestre, mert a segítségük sokat jelentene a számunkra. Nagyon szeretnénk őket is kiengesztelni koncentrált, fegyelmezett és eredményes játékkal.