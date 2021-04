Női kézilabda NB I – Motherson-Mosonmagyaróvár – Kisvárda Master Good SE + Fotók

Harmadszor találkozott ebben az idényben a két csapat.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Kisvárda Master Good SE 27-19 (14-11)

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – Katona 3, KOVÁCS P. 3, GYIMESI, Horváth B., HUDÁK, Stranigg Zs. 3.

Csere: Herczeg, Soltész K. (kapusok), Tóth E. 5 (1), SZARKOVÁ 6, Lancz 3, Hajtai 1, Sirián 3, Kellermann.

Edző: Gyurka János.

Kisvárda: Pásztor – UDVARDI 5, Habanková, Bouti, Dombi L., Siska 1, Milosevic 2.

Csere: Mátéfi D., Leskóczi (kapusok), Termány 2, Szabó N. 3 (3), MÉSZÁROS-MIHÁLFFY 4, Dombi K. 1.

Edző: Bakó Botond.

A Motherson-Mosonmagyaróvár csapatába visszatért a koronavírus megbetegedés után Hajtai Vanessza, Herczeg Lili és Maria Holesová. Viszont a legutolsó edzésén megsérült Domokos Dalma, aki most nem tudta vállalni a játékot. A vendégeknél is csak egy hiányzó volt, az a Karnik Szabina, akinek e keresztszalag szakadása miatt már véget ért az idény.

Az már a mérkőzés legelső perceiben érezhető volt, mindkét csapat szeretné megszakítani a rossz sorozatát, mert óriási elánnal kezdték a találkozót. Az első tíz perc rohanása viszont mindössze hat gólt hozott, a két gárda között igazságosan elosztva. A következő szakasz azonban egyértelműen a Mosonmagyaróvárról szólt, amely hatékonyan védekezett, mögötte bravúros Szemerey védésekkel és pontosabban is támadott. Két-három góllal el is tudott húzni a hazai együttes, de a több szerkezeti váltást is végrehajtó Kisvárda, az első játékrész utolsó harmadára vissza tudta állítani a minimális különbséget. A hajrá azonban ismét a Motherson-Mosonmagyaróvárnak sikerült jobban, így a három gólos előnyért és az első harminc percben mutatott nagyon elszánt játékért is dicséret járt a csapatnak.

A második játékrész első percei mindössze egy-egy gólt hoztak, volt viszont kiállítás és kihagyott hetes bőven. Ez pedig sajnálatos volt az MKC részéről, mert komolyabb előnyt szerezhetett volna, a játékban ekkor nem túl meggyőző vendégek ellen. Tíz perc elteltével így is sikerült ötre növelni az előnyt, amikor végre sikerült a harmadik hetest Tóth Eszternek gólra váltani. Időt is kért Bakó Botond a vendégek mestere és ugye az üres csarnokban azért jobban hallani, hogy nem dicsérte meg a csapatát. Ekkor úgy tűnt, hogy amennyiben erővel is bírja majd az MKC a találkozó utolsó negyedét, akkor megszerezheti a két fontos bajnoki pontot. Különösen a csapat védekezése funkcionált jól, amit az is mutat, hogy a vendégek tizennyolc perc alatt, csak három gólt tudtak dobni. A Kisvárda megpróbált hét mezőnyjátékossal támadni és ezzel a hadrenddel fel is tudott három gólra zárkózni nyolc perccel a mérkőzés vége előtt. Ennek a taktikának azonban megvannak a veszélyei és ezeket az okosan kézilabdázó MKC ki is használta. Így problémamentes volt a végjáték, amivel a Motherson-Mosonmagyaróvár bebiztosította ezt a jelen helyzetében nagyon értékes győzelmét.