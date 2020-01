Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-Szent István SE kövesse az eredményt online

A Motherson-Mosonmagyaróvár pénteken 18.30 órakor hazai pályán, az UFM-arénában a Szent István SE csapatát fogadja.

Kiemelten fontos bajnoki találkozó ez, melynek súlyát Bognár Róbert vezetőedző is érzi.

„Pontosan tudjuk, hogy komoly jelentősége lesz ennek a találkozónak. Pontokat lehet és kell is gyűjtenünk a következő két fordulóban. Jelenleg nem lehetünk nyugodtak, de ha most nyerünk, több ponttal zárnánk a félszezont, mint tavaly. Óriási hiba lenne, ha becsapjuk önmagunkat és könnyű meccsre számítunk, ezt én nem is engedem meg” – mondta Bognár Róbert vezetőedző, aki szerint csapatként és egyénileg kell jobban koncentrálni.