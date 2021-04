Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-Érd – élő videós közvetítés csütörtök 18 óra

Csütörtökön este 6 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár NB I-es mérkőzésen, hazai környezetben, az UFM-arénában az Érd együttesét fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

Mosonmagyaróvár -Érd

Előzetes – Gyurka János együttese bő két hónap és öt vereség után hétvégén a Kisvárda ellen ismét győzni tudott, és ma is a két pont megszerzésének reményében lép pályára. Az MKC vezetőedzője így nyilatkozott a csapat állapotáról és az esélyekről: „A heti edzésmunkán érezhető a jó hangulat, az, hogy feldobta a lányokat a vasárnapi, Kisvárda elleni győzelem. Viszont a jól ismert mondás most is igaz, miszerint ez csak akkor ér sokat, ha a következő feladatot is sikeresen tudjuk megoldani. Ezért az Érd elleni mérkőzésen ugyanazt a csapatmunkát várom, azt a felfogást, küzdőszellemet és akaratot, mint az előző fordulóban. Ezen a meccsen különösen figyelnünk kell a megállító faultokra, mert kiválóan cselező, az egy-egyes párharcokat szívesen felvállaló kézilabdázóik vannak ellenfelünknek. Támadásaink pontosabb befejezésére is szükséges lesz, mert azokban még nagy hibaszázalékkal teljesítettünk. Ismét nagy csatára számítunk, egyáltalán nem abból indulunk ki, hogy ellenfelünk feleannyi pontot szerzett, mint mi. Az Érd nyugodtan játszhat, ráadásul az elmúlt fordulóban az MTK otthonában is megmutatta, hogy képes a bravúrra, hiszen ott döntetlent ért el. Az ilyen ellenfelek mindig veszélyesek, így tőlünk a maximumra, még koncentráltabb, hatékonyabb és legfőképpen gyorsabb játékra lesz szükség, mint a hétvégén. Mert mi nem szeretnénk egy pontot sem odaajándékozni az Érdnek.”

A mosonmagyaróváriak már hétvégén is számíthattak a koronavírusból felgyógyult játékosokra, így várhatóan ma is ott lesz a keretben Hajtai, Herczeg és Holesová.