Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-Dunaújváros – élő videós közvetítés péntek 18 óra

Pénteken este 6 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár a Dunaújvárost fogadja az UFM-arénában.

Mosonmagyaróvár-Dunaújváros

Előzetes – A mosonmagyaróváriak három meccs után három ponttal állnak, míg ellenfelük négy pontot szerzett az első három fordulóban. Gyurka János, az MKC vezetőedzője kiélezett mérkőzésre számít.

„Az előző szezonban is nagy csatákat vívtunk a Dunaújvárossal, hiszen a bajnokság mellett a Ligakupában is megmérkőztünk egymással – nyilatkozta a pénteki bajnoki találkozó felvezetéseként a szakember. – Mindkét csapat alaposan átalakult a nyáron, ettől függetlenül az izgalmas találkozó most is borítékolható. A vendégeknél megmaradt a nagyon eredményesen kézilabdázó Bulath–Szalai–Kazai-tengely, akik mellé több külföldi és fiatal játékos érkezett. Az eredményeiken is látszik a bajnokság elejére jellemző hullámzás, ami azonban még a mi csapatunkra is jellemző. Elsősorban azt várom, hogy stabilizáljuk a teljesítményünket, mert a saját magunk által megfogalmazott célok eléréséhez hazai pályán meg kell szereznünk a két pontot. Az előző héten több sérülés, betegség is zavarta a felkészülésünket, így az elmúlt napokban volt dolgunk bőven, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljenek a játékosaink. A hazai pályát pedig nem véletlenül emeltem ki, nagyon számítunk a szurkolóink segítségére. Az előző szezonban a sikereinket sajnos jórészt nélkülük értük el, most azonban velük együtt szeretnénk ünnepelni a találkozó végén.”