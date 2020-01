Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-Alba FKC péntek 18.30 – kövesse az eredmény alakulását

Ismét nagyon fontos hazai bajnoki találkozót rendeznek pénteken a mosonmagyaróvári UFM Arénában. Az ellenfél a 18.30 órakor kezdődő élvonalbeli találkozón a székesfehérvári Alba FKC gárdája lesz.

A Motherson-Mosonmagyar­óvár, amely a nyitófordulóban vereséget szenvedett a székesfehérváriaktól, hét bajnoki ponttal várja kilencpontos ellenfelét. A visszavágással tehát pontszámban utolérhetné riválisát a Mosonmagyaróvár, amelynek az elmúlt szezonban a bajnokságban és a Magyar Kupában is sikerült hazai pályán legyőznie az Alba gárdáját.

„Évek óta nagy csatákat vívunk a székesfehérvári csapattal, amelyeket az utóbbi időben rendre a hazai pálya döntött el – mondta Bognár Róbert, az óváriak vezetőedzője. – Reméljük, hogy ez a sorozat pénteken is így folytatódik, de ezt megvalósítani nem lesz egyszerű feladat. Igaz, az ellenfelünk nincs igazán jó passzban, amire azért magyarázat, hogy most sorra idegenbeli mérkőzéseket játszik. Természetesen a csapatunk hangulatára nagyon jó hatással volt a Szent István elleni győzelem, amivel – hangsúlyozva azt, hogy nagyon ritkán mondok ilyet – én is elégedett voltam.”