Női kézilabda NB I – Megyei rangadó: Mosonmagyaróvár-Audi ETO szerda 18.30 óra

A szerda 18.30 órakor az UFM-arénában rkezdődő bajnoki találkozón az első és a második helyezett feszül egymásnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mosonmagyaróvár-Audi ETO

Előzetes – A szezon elején aligha gondolta bárki is, hogy február végén az első és a második helyezett összecsapását hozza a Motherson-Mosonmagyaróvár–Audi-ETO találkozó. Az eredmények azonban úgy alakultak eddig, hogy a szerda 18.30 órakor az UFM-arénában rendezendő bajnoki találkozón az első és a második helyezett feszül egymásnak.

A hazaiak és a győriek is egyaránt 24 pontot gyűjtöttek eddig, a mosonmagyaróváriak egy meccsel többet játszottak, így az ő mérlegük tizenkét győzelem és egy vereség, míg az Audi-ETO tizenkettőből tizenkettőt nyert.Papíron tehát komoly rangadó ez a meccs, ám Mosonmagyar­óváron azért tisztában vannak az esélyekkel és a realitásokkal, ennek ellenére nem szeretnék könnyen megadni magukat.

„Pontosan tudjuk, milyen csapat lesz a vendégünk szerdán, hiszen hetente látjuk a győri gárda mérkőzéseit. A tudásukról, arról a sebességről, amelyen kézilabdáznak nem is akarok felesleges közhelyeket mondani. Úgy kezeljük ezt a találkozót, ahogyan kell, tehát most is lesznek céljaink, megpróbálunk komoly mérkőzést játszani az ETO gárdájával. Számunkra nagyon fontos szakasz következik a bajnokságban, ami előtt bízom abban, hogy a szó jó értelmében felrázza, kizökkenti a játékosainkat a győriek elleni mérkőzés. Így a szurkolóink, a közönségünk nélkül bajnoki rangadóról nem igazán lehet beszélni, de egységesek szeretnénk maradni. Szeptemberben a Ferencváros elleni hazai találkozónkon még csak egy jó félidőt bírtunk, most többet tervezünk” – nyilatkozta a találkozót megelőzően Gyurka János, a Motherson-Mosonmagyaróvár vezetőedzője.

Győri oldalon sem szeretnék túlbecsülni a mérkőzés fontosságát, rangját, a sűrű menetelés közepette szeretnének jó mérkőzést játszani, és természetesen győzni.

„A mosonmagyaróváriak eddigi teljesítményükkel kivívták a tiszteletet, bár mi eddig is minden ellenfelünkhöz úgy álltunk hozzá, hogy nagyon komolyan vettük őket. Elismerésre méltó, amit eddig nyújtott ellenfelünk, de azt gondolom, az esélyesei mi vagyunk a találkozónak. Komoly terhelésben vagyunk, mert négy olyan meccsünk lesz a következő másfél hétben, ahova utaznunk kell. Mosonmagyaróvár ugyan nincs messze, de vasárnap Kisvárdán, jövő kedden Békéscsabán, jövő hétvégén pedig a Bietigheim otthonában lépünk pályára. Ráadásul ez utóbbi BL-meccs nem volt tervezett, de nem tudunk mit tenni, az európai szövetség döntött, ahogyan döntött. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt oldjuk meg, de komplexen kell néznünk a következő időszakot, az eredményesség mellett arra is kell figyelni, hogy a játék és a pihenés arányát megtaláljuk, ne legyen túlterhelésből esetleg sérülés. Azt gondolom, jó állapotban van a csapat, az utóbbi meccseken sokkal több volt a jó dolog a játékunkban, mint a kevésbé jó, de a legfontosabb időszak most következik számunkra. A célok eléréséhez pedig szükség van minden játékosra, ezért is kell megfelelően elosztani a játékperceket. Amorim egyelőre még nem áll rendelkezésre, a rehabilitációja jól halad, de nem kockáztatunk. Talán jövő héten óvatosan már elkezdheti az edzéseket velünk” – mondta Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője.

A két csapat 2019 novemberében találkozott legutoljára egymással az UFM-arénában, akkor 35–21-re győzött az ETO. Tavaly augusztusban Győrben, a felkészülési mérkőzésen 34–18 lett a zöld-fehérek javára.

A bajnokság állása