Női kézilabda NB I – Kezdésnek egy rangadó: Siófok-Győri Audi ETO online közvetítés szerda 18 óra

A legutóbbi ezüstérmes Audi-ETO szerdán este 6 órakor Siófokon kezdi meg a bajnokságot.

Ezt ne hagyja ki! Újabb botrányos pályázatok Cseh Katalinék cégbirodalmában?

Siófok-Győri Audi ETO

Előzetes – A győriek találkozója pikánsnak ígérkezik, hiszen a Balaton-partiak edzője az a Danyi Gábor, akit májusban menesztettek a zöld-fehérek, és helyére Ambros Martín tért vissza a kispadra. Előtte hat évig a spanyol szakember és Danyi Gábor együtt dolgozott, közös munkájuk eredménye négy BL-győzelem lett. Edzőként eddig egyszer meccseltek egymás ellen, a 2019-es Bajnokok Ligája döntőjében a Danyi vezette ETO legyőzte a Martín irányította orosz Rosztov-Dont. Most viszont egyértelműen a vendégcsapat az esélyese a találkozónak, annak ellenére is, hogy nem tudott sokat együtt készülni a társaság, hiszen az olimpiáról visszatérő játékosok alig két hete edzenek együtt a többiekkel, ráadásul közülük többen is sérüléssel bajlódnak.

„Nem volt ez szokványos felkészülés, talán ha tíz közös edzésünk volt. Ez van, nem foglalkozunk ezzel, amit lehetett, elvégeztünk, és készen állunk a szezonkezdésre. Úgy vettem észre, a lányok ez alatt a rövid idő alatt is magukévá tették azt a filozófiát, amit képviselek. Nem volt sok edzőmeccsünk, de azokon igyekeztük a saját stílusunknak megfelelő támadó- és védőjátékot begyakorolni. Nagyon fontos, és ennek kifejezetten örülök, hogy úgy fest, a szurkolóink is ott lehetnek a lelátón. A BL-döntőben is teljesen más volt már a hangulat, ez a játék a nézőkért van, így jó lesz őket majd látni a lelátón” – mondta Ambros Martín, aki nem számíthat a sérült Estelle Nze Minkóra, Kari Brattsetre és Linn Blohmra. Közülük a jelen állás szerint a francia olimpiai bajnok visszatérésére kell a legtovább várni, a norvég és a svéd játékos a rehabilitációja vége felé jár.

Ami a keretben a változásokat illeti, Görbicz Anita visszavonult, sportigazgatóként folytatja a klubnál. Távozott a brazil Eduarda Amorim, a francia Beatrice Edwige – mindkettő a Rosztov-Donhoz igazolt –, a norvég Amanda Kurtovic (új klubja az Európa Ligában szereplő román Dunarea Braila) és Puhalák Szidónia, aki éppen Siófokon folytatja. Őket az FTC-ből Háfra Noémi és Schatzl Nadine, a montenegrói Jelena Despotovic, a dél-koreai Rju Eun Hi, a román Crina Pintea és a svéd Linn Blohm váltotta. Nehéz erőpróba előtt