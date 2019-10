Női kézilabda NB I – Így látta a Mosonmagyaróvár pénteki győzelmét Herczeg Lili

Vártuk ezt a teljesítményt a csapattól és különösen Herczeg Lilitől, aki ebben a bajnokságban most mutatta meg igazán, hogy mire képes.

Igazolásképpen idézzük csak fel Golovin mester mérkőzés utáni nyilatkozatát, amely az utolsó mondata így szólt: „Herczeg Lili fantasztikus teljesítményét látva, az MTK edzőjeként sír az egyik szemem, a junior válogatott szempontjából viszont nevet a másik.”

– Nagyon készültem erre a találkozóra – mondta a mérkőzés után Herczeg Lili, akit most az MKC kapusedzője Petróczi Viktória is elkísért az interjúra, mert egyrészt nagyon akartunk győzni, másrészt pedig pont a junior válogatott edzőjének is bizonyítani akartam. A sikernek azonban én csak a részese vagyok, mert azt egyértelműen csapatmunkával értük el!

– Pontosan ezt akarom kiemelni én is – folytatta Petróczi Viktória. – Lili a második játékrészben valóban nagyon jól védett, voltak bravúrjai, de nem szabad arról elfeledkezni, hogy akkor már a csapat védekezése is feljavult. Az első játékrészben nekem úgy tűnt, hogy túl nagy volt a nyomás a játékosainkon. A szünetben beszélgettem is a kapusokkal, próbáltam egy kicsit nyugtatni őket és örülök, hogy ez a jelek szerint sikerült.

Herczeg Lili: – Óriási erőt ad nekünk ilyen szurkolók előtt kézilabdázni! Engem is teljesen feldobott az a hangulat, ami az arénában volt. Sokszor mondják, hogy szinte extázisban véd egy kapus, és van is ebben igazság. Ezt az állapotot azonban kizárólag ilyen szurkolók előtt lehet létrehozni. A csapattól és a szurkolóktól is megkaptam tehát minden támogatást, hogy végre egy jó teljesítményt tudjak nyújtani.

Petróczi Viktória: – Lili nagyon fiatal kapus, ezért nála a hullámzó teljesítmény még teljes mértékben érthető. Nagyon nehéz nyara volt, hiszen mindössze két hetet pihenhetett a junior válogatott torna után. Most is komoly terhelést kap, hiszen már vasárnap védeni fog az NB IB Budaörs – NEKA rangadóján, ahová kölcsönkérte a nevelőegyesülete. Kedden pedig már a junior válogatottban lenne mérkőzése, ha az nem ütközne a mi Magyar Kupa találkozónkkal.

Herczeg Lili: – Én örülök a sok mérkőzésnek, a sok feladatnak, de nekem most a legfontosabb, hogy az MKC érje el a céljait. Kicsit furcsa volt a számomra a sok ünneplés a junior EB győzelem után és talán egy kicsit fárasztó is. Úgy érzem, hogy nekem már a felnőtt mezőnyben kell bizonyítanom, amihez természetesen egy nagyon jó eszköz a junior válogatott szereplés.

Petróczi Viktória: – Egy fiatal sportolónak a sikert is meg kell tanulnia kezelni, nekünk pedig el kell fogadni, hogy ilyen életkorban még nem lehet minden találkozón átlagon felül teljesíteni. Az edzéseken én látom, hogy Liliben és a két másik fiatal kapusunkban, Dányi Berniben és Ferenczi Ancsában is benne a bravúr. Szorgalmasan, keményen készülnek, és ezért biztos vagyok abban, hogy kapus poszton, hosszú távon erős lesz az MKC.