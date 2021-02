Női kézilabda NB I – Idegenben nyert az MKC a Dunaújváros ellen

Nehéz mérkőzésre, harcos hazai csapatra számított a Motherson-Mosonmagyaróvár a Dunaújváros elleni bajnoki találkozón. A Siófok szerdai legyőzése után, az idő is kevés volt a regenerálódásra, és az is nyilvánvaló volt, hogy a DKKA az otthonában bravúrra készül. Az MKC azonban ezt a négy mérkőzéses ciklust is hibátlanul zárta.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Dunaújvárosi KKA – Motherson-Mosonmagyaróvár 29 – 34 (11 – 15)

NB I felnőtt bajnoki mérkőzés – 12. forduló

2021 február 06. szombat 17.00 óra

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, zárt kapus

Vezette: Őri Erika – Pozdena Erika Dunaújváros: Hlogyik – Horváth G. 1, Ferenczy 2, BULATH 9 (4), Nick 1, Szalai B. 4, KAZAI 7. Csere: Babovic, Wéninger (kapusok), Mihály 2, Dabevska 2, Román 1 (1), Fodor N., Barján 1.

Edző: Vágó Attila

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – Katona 4, Gyimesi 1, Horváth B. 2, SZARKOVÁ 7, KOVÁCS P. 4, Hajtai 4. Csere: Herczeg (kapus), TÓTH E. 8 (4), Lancz, Hudák, Stranigg Zs. 3, Domokos 1, Kellermann, Holesová.

Edző: Gyurka János Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 4/4 Dunaújvárosban az első percekben kiderült, hogy az otthonában nem véletlenül szerzett már értékes bajnoki pontokat a hazai gárda. A hazaiak most is két gyors góllal kezdtek, látszott, hogy hisznek abban, hogy hazai pályán meglephetik a jó formában lévő Mosonmagyaróvárt. Nagyon úgy tűnt tehát, hogy egy szoros, küzdelmes csatát láthatnak majd a televízió nézők, mert zártan, keményen védekeztek a csapatok. Kevés gól esett, amelyekkel viszont jobban sáfárkodott a vendégcsapat, pedig az első negyedóra végére már két kiállítást és négy büntetőt is ítéltek az MKC ellen. Elhúzott 3 – 5 góllal a vendégcsapat, amelyre hazai oldalon, Vágó Attilától időkérés volt a válasz. A Motherson-Mosonmagyaróvár játéka azonban szépen összeállt, Szemerey Zsófi is fontos védéseket mutatott be és a cserék, a csapat forgatása is működött. Hazai oldalon megpróbálkozta a hét a hat elleni játékkal, második beállóként a hatalmas termetű észak-macedón Dabevskával. Így Izgalmas, fordulatos volt az első harminc perc hajrája, de az MKC elég magabiztosan tudta megtartani az előnyét a szünet előtt. A fordulás után őrült gólpárbaj következett, amelyben elsősorban a remeklő balszélső Kazai Anita találataival feljött két gólra a DKKA. Ebben a kicsit kamikaze kézilabdában teljesen kiegyenlített volt a játék, a rohanó tempó pedig nyilvánvalóan a hátrányban játszó hazai gárda számára volt előnyös. A tizenhatodik percben 22 – 25-öt mutatott a szebb napokat látott dunaújvárosi csarnok eredményjelzője. Tehát semmi sem dőlt el, sőt nagyon kiélezett, feszült végjátékra lehetett számítani. Az utolsó tíz perc előtt az MKC rendezte jobban a sorait, a saját tempójától talán kicsit fáradó, de továbbra is nagyon elszánt Dunaújváros ellen. Visszaállt a megszokottnak mondható négy gólos különbség, de ez nem volt döntő még az 55. minutumban sem. A Motherson-Mosonmagyaróvár utolsó percei azonban lassan már legendásan összeszedettek ebben a bajnoki idényben. Így volt ez ezen a találkozón is, amely végül öt gólos győzelmet is eredményezett, egy olyan csapat otthonában, ahonnan a legtöbb élvonalbeli csapatnak nagyon nehéz lesz elhozni a pontokat. Vágó Attila: – Nagy volt az iram, hullámzó volt a játék a mai mérkőzésen, ami értelemszerűen hozott magával hibákat. Nálunk ez főként a helyzetkihasználásban mutatkozott meg, hiszen átlövésből egy Szemerey Zsófi tudású kapusnak nehéz gólt lőni. Többször visszajöttünk a mérkőzésbe, volt tartásunk, komoly erőfeszítésre késztettük az ellenfelünket, de a végére egy kicsit elfáradtunk. Gratulálok, és sok sikert kívánok a bajnokság folytatásban a Mosonmagyaróvárnak. Gyurka János: – Nagyon jó, színvonalas, izgalmas mérkőzést játszottunk, egy igazán remekül felkészített Dunaújvárosi KKA otthonában. Büszke vagyok a csapatra, mert tizenegy nap alatt játszottunk négy mérkőzést, ami nagyon fárasztó. Ezért voltak is hiányosságok a játékunkban, néhányan félsérülten kézilabdáztak, de ismét megtettek mindent a győzelemért. Megküzdöttünk tehát önmagunkkal és a fáradtsággal, de végig tudtunk irányítani és vezetni, amivel végül egy nagyon értékes sikert arattunk.