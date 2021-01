Női kézilabda NB I – Győzött az Érd ellen az MKC

Az eredmény azt mutatja, hogy a Motherson-Mosonmagyaróvár csapata könnyen érvényesítette a papírformát Érden. Ez azonban korántsem volt egyszerű a mérkőzés előtt esélyesebbnek tartott vendégcsapatnak. Pontosan ezért aratott szép sikert az MKC, begyűjtve újabb két nagyon értékes bajnoki pontot.

Érd – Motherson-Mosonmagyaróvár 26 – 35 (14 – 18)

NB I felnőtt bajnoki mérkőzés – 9. forduló

2021 január 27. szerda 16.00 óra

Érd, Aréna Érd, zárt kapus

Vezette: Altmár Kristóf – Horváth Márton

Érd: GYÖRKÖS – Király 2, Mód 5, SZABÓ K. 4, PARÓCZY 7 (4), Kiss-Walfisch 2, Fekete B. Csere: Győrffy (kapus), Kopecz 1, Mézes 1, Sztankovics 1, Horváth D., Csáki 2, Landi 1.

Edző: Horváth Roland

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – Katona 5, Kovács P. 5 (1), Gyimesi, HORVÁTH B. 3, SZARKOVÁ 9, Stranigg Zs. 2. Csere: HERCZEG (kapus), Tóth E. 3, HAJTAI 5, Hudák, Sirián 1, Domokos, Lancz 2, Kellermann.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/1

A bajnokság folytatása előtt nagyon sokszor elhangzott, hogy teljesen más frekvenciára kell számítani ebben a sorozatban. A mérkőzés első tíz percében pedig az is kiderült, hogy egy nagyon felkészült, rendkívül elszánt Érd várta a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatát.

Ezen a szinten minden gólnak vagy hárított támadásnak szerepe van, hiszen tizenöt perc játék után mindössze tizenhárom gól született. A hazai csapatban remekül működött a Kiss-Walfisch – Paróczy páros kapcsolat és Györkös is bravúrokat mutatott be kapuban. Az MKC-ban pedig Simona Szarková parádézott, de előnyt nem sikerült szerezni, mert ebbe a mérkőzésbe látszott, hogy nem nagyon fog beleférni két kihagyott büntető.

Az első félidő második felében az MKC talán egy kicsivel könnyebben szerezte a góljait a hazai gárdánál. Két-három gólnál nagyobb különbség azonban nem alakult ki, tehát továbbra is nyílt, a semleges nézők számára bizonyára izgalmas találkozót játszottak a felek. A Paróczy Sára (8 gól) – Simona Szarková (8 gól) párbajt az első játékrészben Mosonmagyaróvár nyerte, aminek abban is komoly szerepe volt, hogy előnnyel várhatta folytatást az MKC.

A szünet után jobban kezdett a vendégcsapat, az akkor beálló Lancz Barbora duplázott és Szemerey Zsófi hárított néhány nehéz szituációban. Nyolc perc játék után, kilenc gólos MKC vezetésnél időt is kért Horváth Roland, hogy kicsit rendezze a saját tempójától kicsit fáradó csapatát. A tíz gólos hátrányt azonban így sem sikerült elkerülni, tehát a Motherson-Mosonmagyaróvár nyugodtabban várhatta a mérkőzés utolsó szakaszát.

Természetesen az Érd megpróbálkozott egy hosszú hajrával, de ebben a szakaszban már nagyon kiütközött, hogy fizikálisan sokkal jobb állapotban van az MKC. A hajrára így nem maradtak eldöntendő kérdések, az MKC kézben tartotta a találkozót, a továbbra is nagy erőket megmozgató hazai együttes ellen. Bosszankodni igazán csak a sok kimaradt hétméteres miatt lehetett, a játékra ebben a periódusban már nem lehetett panasz.

Folytatta tehát az eredményes bajnoki sorozatát a Motherson-Mosonmagyaróvár, egy szép idegenbeli győzelemmel. Az látszik, hogy még fel kell vennie a csapatnak a bajnokság ritmusát, de az is megmutatkozott, hogy továbbra is jó úton halad.

Horváth Roland: – Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak a győzelemhez és szakmailag nem is nagyon akarok elemzésbe fogni. Lerohantak minket, sokkal jobban, agresszívebben védekeztek, kiváló fizikai állapotban, sokkal jobb kézilabdázóik vannak. A számomra azonban elfogadhatatlan, hogy ebbe néhány játékosunk bele is törődött. Tehát nem a vereségért, hanem ezért szégyellem magam és ezután szélsőségesebben is fogunk dolgozni, mert ez a liberális nevelés nem hozott eredményt.

Gyurka János: – Ahogy vártam, ez egy tipikus „első” mérkőzés volt, hiszen mi nagyon régen játszottunk ilyen hőfokú találkozót. Az első negyedórában voltak is rések a védekezésünkben, nehezen tudtunk helyzeteket kialakítani. A folytatásban viszont többet tudtunk cserélni, jobban tudtuk forgatni a csapatot és így lelkileg is megtörtük a hazai gárdát. Hatvan percig tudtunk koncentrálni, volt negyven faultunk és a lerohanásaink is működtek. Gratulálok a játékosoknak, mert megmutatták az egyéniségüket és ez biztató a most következő sorozat terhelés előtt.