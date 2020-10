Női kézilabda NB I – Groot ellenfélként tér vissza Győrben – élő közvetítés 18 órától

Danyi Gábor együttese a listavezető, három meccséből hármat megnyerő dán Odensét fogadja az Audi-arénában. Mint ismeretes, a skandinávoknál játszik az egykori győri közönségkedvenc, a holland Nycke Groot.

„A mezőny egyik legerősebb csapata ellen lépünk pályára, mely kiváló formában van. Eleve ahol Nycke Groot játszik, az nem lehet rossz együttes, és bár tisztában vagyunk volt játékosunk minden erősségével, így a gyengéivel is, hiba lenne csak rá koncentrálnunk, mellette is több jó játékosa van a dánoknak, például a szélsőik extrák. Ráadásul gyors, tipikus skandináv kézilabdát játszanak, így biztosan fel kell kötnünk az alsóneműt, hogy legyőzzük őket. Persze most már megszokhatta mindenki, hogy ebben a csoportban könnyű ellenfél nincs, sőt, mindegyik meccs igazi rangadó. Ennek ellenére nem hiszem, hogy nekünk lenne félnivalónk. A jelen állás szerint mindenki egészséges, a válogatottaktól feltöltődve tértek vissza a játékosok, kedd óta normálisan tudtunk edzeni és persze készülni a hétvégi találkozóra”