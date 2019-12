Női kézilabda NB I – Ferencváros-Audi ETO online vasárnap 18 óra

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Vasárnap 18 órától Ferencváros–Audi-ETO rangadót rendeznek a női kézilabda NB I-ben, amely a másfél hónapos szünetet követően teljes fordulóval folytatódik.

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes győriek legutóbb két éve, tavaly január 26-án veszítettek tétmérkőzést, míg a mostani idényben az NB I-ben és a BL-ben is százszázalékos mérleggel büszkélkedhetnek, az előző szezonban pedig veretlenek maradtak. Habár a bajnokságban a fővárosiak is veretlenek, a Debrecen és a Siófok ellen is elhullajtottak 1-1 pontot, s a BL-ben sem szerepelnek túl fényesen.