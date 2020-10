Női kézilabda NB I – elmarad az Audi ETO és a Mosonmagyaróvár szerdai bajnokija, karanténban a Siófok és az MTK

Koronavírus-fertőzések miatt a Siófok KC és az MTK Budapest női kézilabdacsapata is karanténba került, és következő mérkőzéseinek elhalasztására kényszerült. A siófokiak kedden jelentették be, hogy a kötelező tesztelés során egy játékosuk és egy utánpótlásedzőjük eredménye pozitív lett. Ezért a felnőtt csapat teljes kerete, a közvetlen stábtagok, valamint az érintett edző utánpótlás-csapata is karanténba vonult. A klubnak a Mosonmagyaróvár, a Kisvárda és a Békéscsaba elleni bajnoki meccsét kell elhalasztania. A Siófok KC éppen hétfőn menesztette a norvég Bent Dahl vezetőedzőt, az irányítóként és balátlövőként is bevethető, világbajnoki ezüstérmes spanyol Nerea Penát pedig felmentette a munkavégzés alól.

Az MTK hétfőn közölte, hogy a Győr, a Debrecen és a Ferencváros elleni találkozóit el kell halasztani, mert két játékos teszteredménye is pozitív lett, ezért a teljes csapat és a szakmai stáb minden tagja tíznapos karanténba vonult.