Női kézilabda NB I – Eldőlhet a bajnokság: Fradi-Audi ETO online közvetítés szerda 16 óra

Szerdán délután 4 órakor rendezik a női NB I aranyrangadóját: a népligeti Elek Gyula Arénában a második Ferencváros az első Audi-ETO-t fogadja.

Ferncváros-Audi ETO

Előzetes – Az Audi-ETO februárban hazai környezetben 33–27-re verte riválisát. Oftedalék még hibátlanok, Kovacsicséknak pedig ez az egyetlen pontvesztése, így a győri siker – ha matematikailag még nem is – aranyat érne. Ugyanígy a hatgólosnál kisebb különbségű vereség is Danyi Gábor együttesének kedvezne. Más kérdés, hogy ilyen forgatókönyvre még csak nem is gondolnak Győrben. „Fel sem merül bennünk az, hogy akár egy ötgólos vereség is beleférne. Aki ezt feltételezi, az nem ismer sem engem, sem a játékosaim hozzáállásával, képességei­vel nincs tisztában. Természetesen ennek a meccsnek is úgy megyünk neki, hogy győzni szeretnénk. Emellett a formánknak is felfelé kell ívelnie, hiszen a célegyenesbe fordultunk, minden lényegi kérdés ebben a hónapban dől el. Ezért sem lenne mindegy, hogy már megnyugtató helyzetből megyünk-e neki a Magyar Kupa és a Bajnokok Ligája végjátékának. Hiszek és bízom a csapatban, mely azt gondolom, az előző meccseken is szép fokozatosan lépkedett előre. Nem vagyunk még ott, mint a legutóbbi válogatottszünet előtt, de jó úton haladunk. A legutóbbi két találkozót ugyan magabiztosan nyertük, de azért voltak olyan periódusaink, melyek nem annyira tetszettek. Ilyeneket nem engedhetünk meg a Ferencváros ellen. Azt is hozzáteszem, bármennyire is fontos meccs ez az egyik alapcélunk szempontjából, különleges felkészülést nem iktattunk be. Ugyanúgy dolgoztunk a napokban, mint bármelyik mérkőzésünk előtt” – fogalmazott Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője, aki egyedül a már hónapok óta hiányzó Puhalák Szidóniára nem számíthat a rangadón.

Mint ismeretes, a találkozón már lehetnek nézők, melynek örül a szakember. „Azért teljesen más ez így, hiszen mégiscsak a közönségért van ez a játék. A sok zárt kapus meccs után jó lesz igazi szurkolást hallani” – fogalmazott Danyi Gábor.