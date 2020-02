Női kézilabda NB I – Bravúrra készül az MKC

Szombaton 18 órakor a Vác otthonában lép pályára NB I-es mérkőzésen a Motherson-Mosonmagyaróvár női csapata.

„Egyre közelebb kerülünk a váci csapathoz, nemcsak az eredményekben, hanem a játékban is –mondta Bognár Róbert az MKC vezetőedzője. – Igaz, szombaton ismét idegenbeli mérkőzés következik, ami mindig sokkal nehezebb, de nem feltartott kézzel utazunk Vácra. Ismerjük az ellenfelünket és tiszteljük a váci csapat nagyon szimpatikus törekvéseit, de náluk is előfordulnak gyengébb teljesítmények, rosszabb napok. Tapasztalt játékosok távoztak tőlük a szezon előtt, így még fiatalabb csapattal vágtak neki az idei szezonnak. Ezért ingadozónak látom a játékukat, több most a hullámvölgyük, de közben tudjuk, hogy most éppen feljövő periódusban vannak. A váci csarnok is sajátos hangulatú, hiszen a méretei miatt nagyon otthonossá teszik a hazai szurkolók. A nemzetközi kupát érő hatodik helyen állnak, amiért nagy csata várható még a folytatásban, hiszen több csapat is szeretné elérni ezt a helyet. Ezért a Vác számára kötelező a győzelem ellenünk és így is készülnek a találkozóra.”

Ismét egy nagy csata vár tehát a mosonmagyaróvári csapatra, amely azonban a két bajnoki győzelme után szintén nagyobb önbizalommal készülhet.

„A két győzelem után kapott egy néhány napos pihenőt a társaság, majd a napi két kemény edzés mellett báli és kulturális programja is volt a lányoknak. Sikeres találkozók után mindig hatékonyabb, könnyebb a munka és ez most erre az időszakra is igaz. Jó állapotban van a csapatunk, amit csak néhány betegség gátolt az elmúlt napokban. Nem lesz könnyű a február, mert háromszor játszunk idegenben és csak a Békéscsabát fogadjuk az UFM-arénában. Nyilvánvalóan az lesz a legfontosabb mérkőzésünk, de mellette bravúrpontot, -pontokat is tervezünk. Erre pedig szoros mérkőzésen meg lehet az esélyünk a Vác ellen is. Kimondani nem nehéz, de én most valóban úgy érzem, hogy a csapatom képes lehet egy bravúros eredményre a szombati bajnoki találkozón” – tette hozzá Bognár Róbert.