Női kézilabda NB I – Audi ETO-Érd online közvetítés szerda 20 óra

Szerdán este 8 órakor fogadja a győri Audi-arénában az Érd csapatát az Audi-ETO.

A címvédő zöld-fehérek a hétvégén a vártnál is könnyebb és nagyobb különbségű győzelmet arattak a BL-ben, s szombaton újabb meccs vár rájuk a legrangosabb európai kupasorozatban, addig azonban még a kétarcú Érdet kellene legyőzniük Oftedaléknak.

Az Érd a közelmúltban magabiztosan verte odahaza az EHF-kupa-győztes Siófokot, majd még ennél is simábban kapott ki – szintén saját otthonában – a Debrecentől.

„Mi a szebbik arcát mutató Érdre készülünk – mondta Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője. – Ezzel együtt nem lehet más a célunk, mint a két pont begyűjtése. Emellett még nagyon fontos, hogy tekintettel a sorozatos mérkőzésekre, az erőnket is jól be kell osztanunk. A Banik Most ellen hétvégén nagyon jó formát mutattunk, de azért bennünk van még a több száz kilométer buszozás is. Ez nem jelenthet továbbra sem kifogást, viszont az sem elvárható, hogy hatvan percen át sziporkázva játsszunk. Persze nem lesz baj, ha így történik, de ez azért nem a realitás. Higgadtnak, türelmesnek kell lennünk és akkor felőrölhetjük az érdiek ellenállását.”

Ami biztos, hogy Veronika Kristiansen, Görbicz Anita és Kari Grimsbö még nem léphet pályára, viszont van esély arra, hogy a tavalyi Európa-bajnokság előtt megsérült Amanda Kurtovic ott legyen a keretben a ma esti meccsen.