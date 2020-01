Női kézilabda NB I – Audi ETO-Dunaújváros online közvetítés vasárnap 15.45

Az Audi-ETO csütörtöki fővárosi győzelmét követően vasárnap 15.45 órakor a Dunaújvárost fogadja.

„Jelenleg nem vagyunk abban az állapotban, ami elvárható lenne és a január-februári időszakban, mikor heti két mérkőzést játszunk, a győzelem megszerzése mellett a legfontosabb, hogy a játékosokat egy szintre hozzuk. Ez az MTK elleni pontatlanságokból is látszott, de a sérültek jól szálltak be a meccsbe. A Dunaújváros ellen is hasonló játékot és mérkőzést várok, s ebben a fázisban el kell azt felejteni, hogy az ETO már a félidőben tízzel vezet és fölényesen nyer, mert minden helyzetért és gólért keményen meg kell küzdenünk” – mondta Danyi Gábor vezetőedző.