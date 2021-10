Női kézilabda NB I – A Mosonmagyaróvár kiütötte Danyi Gábor csapatát, a Siófokot – Fotók

A Mosonmagyaróvár házigazdaként 48-29-re legyőzte a Siófok csapatát a női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Ezen a mérkőzésen tért vissza a pályára a vendégek 65-szörös válogatott játékosa, Debreczeni-Klivinyi Kinga, akivel pénteken fél plusz egyéves szerződést kötött a klub. A 29 éves balátlövő korábban a Vasas, a Vác, az Érd és a Ferencváros csapatában szerepelt, de súlyos vállsérülés és gyermekvállalás miatt 2020 februárja óta nem játszhatott.

A mezőny legeredményesebb játékosa az előző idényben bronzérmes hazaiak válogatott irányítója, Tóth Eszter volt, aki 12 lövésből tíz gólt dobott.

Eredmény:

Motherson Mosonmagyaróvári KC-Siófok KC 48-29 (23-15)

A klub beszámolója szerint, a hazai csapatból továbbra is hiányzott a bokájával bajlódó jobbszélső Ana Kojic, viszont a hétfőn szintén bokasérülést szenvedett Tanja Asanin ott volt a keretben. A vendégek pedig egy volt válogatott átlövővel erősödtek, mert egy heti közös munka után leigazolták a szülés után visszatérő Debreczeni-Klivinyi Kingát, viszont ők is nélkülöztek egy szélsőt, a dán válogatott Simone Böhmét.

Őrült rohanás, pontatlan befejezések jellemezték a mérkőzés első két percét, ami után a vendégek nyugodtak meg hamarabb. Egy-két góllal vezettek a mérkőzés első tíz percében, a támadások befejezéseknél ekkor rendre rossz döntéseket hozó MKC ellen. Az iram továbbra is erősebb volt a megszokottnál, de lassan megnyugodó hazai gárda a két Tóth, Gabriella és Eszter góljaival átvette a vezetést, sőt elhúzott négy góllal. Időt is kért Danyi Gábor a vendégek mestere, aki néhány cserét is végrehajtott, amelyekkel sikerült egyre csökkenteni a hátrányt.

Ezután egy kicsit csendesedett a tempó, többet törődtek a védekezéssel a csapatok, aminek következtében a kapusok is több bravúrt tudtak bemutatni. Debreczeni-Klivinyit is pályára küldték a vendégek, az MKC azonban Szemerey Zsófi remek védései után, most jól használta ki a helyzeteit és így újra ellépett négy találattal, amikor Gyurka János szakította meg időkéréssel a játékot. Az MKC szakmai és orvosi stábja mellett, Tóth Ferenc masszőr munkáját külön is meg kell dicsérni, hiszen a hétfői edzésről ölben levitt Tanja Asanin három gólt szerzett ebben az időszakban.

Az első harminc perc nagyon jó játékát, felállva tapsolta meg a valóban fantasztikus hangulatot teremtő mosonmagyaróvári publikum. Komolynak mondható előnnyel várta tehát az MKC a folytatást, de a győzelméhez szükség volt az első harminc perc teljesítményének megismétlésére.

A második félidőben Herczeg Lili állt a siófoki kapuba, de őt is hamar felavatták a tavalyi játékostársai, Hajtai Vanessza és Tóth Eszter. A 34. percben már 43 gólnál járt a találkozó, ami így kimondottan gólgazdag mérkőzés hozott a semleges televízió nézők számára. Danyi Gábornak viszont mindez kevésbé tetszett, mert már négy perc után kikérte a második idejét, de így sem tudta elkerülni, hogy tízet számoljanak a csapatára. Sőt pár perc után újra magához hívta a csapatát, mert ekkor már tizenöt góllal vezetett a remekül kézilabdázó Motherson-Mosonmagyaróvár.

Csapatsportok esetében ritkán szoktunk egyénileg kiemelni egy-egy játékost, de az biztos, hogy mindenki így képzeli egy a volt csapata elleni bizonyítást, ahogy azt most az MKC együttesében Tóth Gabriella tette. Igazi vezére volt a Motherson-Mosonmagyaróvárnak, amelyben azonban ma nagyon sokan nyújtottak egészen kiváló teljesítményt, így nem csoda, hogy a hajrá előtt már negyven dobott gólnál járt az MKC.

Az UFM Arénában megszokottnak mondható izgalmas végjáték tehát elmaradt, de ezt most a mosonmagyaróvári szurkolók közül senki sem bánta. Az utolsó szakaszban így lehetett örülni a szép góloknak, az MKC látványos játékának valamint megünnepelni a klub történetének első televíziós győzelmét, amely igazán emlékezetesre sikerült.

NAGY BETŰKKEL ÍRJUK LE TEHÁT, HOGY GRATULÁLUNK A CSAPATNAK ÉS MINDENKINEK, AKI HOZZÁSEGÍTETT EHHEZ A NAGY NYILVÁNOSSÁGOT KAPÓ ELSÖPRŐ SIKERHEZ.

Gyurka János: – Az volt a célunk, hogy a debreceni vereség után megtaláljuk önmagunkat, ami szerencsére megtörtént. Kicsit még engem is meglepett a játékunk, elsősorban az, hogy milyen hatékonyan védekeztünk és támadtunk. Próbáltunk nagy iramban kézilabdázni, olyan tempót diktálni, ami a számunkra kedvező volt, a vendégek pedig nem igazán bírták.

Danyi Gábor: – Nehéz ilyen nagy vereség után bármit mondani, hiszen a hazaiak csapatként, egyénileg, támadásban és védekezésben is kétszer olyan jól teljesítettek, mint a mi csapatunk. Az első percek után nem erre számítottam, de később kiderült, hogy ennek a játéknak a védekezés, az ütközések olyan elemei, amelyek nélkül nem lehet sikeresen szerepelni.