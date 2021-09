Női kézilabda NB I – A címvédő Ferencváros 11 góllal legyőzte a Mosonmagyaróvárt

A fák a bajnoki rajton sem nőttek az égig, hiszen a címvédő Ferencváros magabiztosan legyőzte a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatát. Szégyenkezni valója nem lehet ezért a mérkőzésért az MKC-nak, amelynek valóban más volt a tempója, mint a felkészülési találkozónak. Az eredmény szempontjából a csapatok közötti különbség viszont nagyon hasonló.

FTC-Rail Cargo Hungaria – Motherson-Mosonmagyaróvár 37 – 26 (18 – 14)

NB I. bajnoki mérkőzés 1. forduló – Budapest, Elek Gyula Aréna, 500 néző

2021 szeptember 08. szerda 18.00 óra

Vezette: Altmár Kristóf – Horváth Márton

Ferencváros: Janurik – Kovács A. 1, Szöllősi-Zácsik 5, Stolle 3, Behnke 2, Bölk 3, Márton 1.

Csere: Bíró (kapus), Malestein 11 (4), Grbic 6, Klujber 4, Kisfaludy 1, Csiszár-Szekeres.

Edző: Elek Gábor

Mosonmagyaróvár: Szemerey – Kojic, Lancz 2, Tóth G. 4, Konecná 4, Tóth E. 6 (1), Stranigg Zs. 5 (4). Csere: Mistina (kapus), Kovács P., Pásztor 3, Asanin, Hajtai 2, Csekő.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 14, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/5

Meglehetősen foghíjasak voltak a népligeti kézilabda csarnok lelátói, amikor a legígéretesebbnek tartott, már nemzetközi minősítést szerzett, magyar játékvezető páros sípjelére elkezdődött a mérkőzés. A hazaiak a jelenlegi legerősebb keretüket nevezték be, amelyből az Olimpián megsérült Kovacsics és Szucsánszki hiányzott. A mosonmagyaróvári gárdának pedig a továbbra is térdsérüléssel bajlódó Mihály Petra nem tudott most segíteni.

Az első öt percben Szemerey bravúrokat, Konecná duplát és egy gólos Fradi vezetést hozott, valamint megmutatta azt a tempót, ami jellemezni fogja a bajnokság élvonalát. A budapesti csapatból elsősorban a védekezésben és támadásban is hatékony német trió tűnt ki. A első negyed óra végére kialakult ötgólos előnyt pedig jórészt a büntetőket könyörtelenül értékesítő holland szélső, Malestein biztosította.

Gyurka János időt kért, hiszen komoly előnybe kerültek a zöld-fehérek. A szakember cserékkel is próbált frissíteni, és ezzel sikerült is négyre csökkenteni a hátrányt a huszonkettedik percben. El is kapta a fonalat a mosonmagyaróvári csapat, védekezésben sokkal keményebb lett, a támadásait pedig pontosabban fejezte be. Igaz, Malestein játékának ellenszerét nem sikerült megtalálni, de az MKC egy vállalható első félidőt produkált a magyar bajnokcsapat otthonában.

Sokat a második félidő elején sem kockáztatott a Fradi, maradt a jól működő kezdő a kapuban jól védő Janurikkal, amelyet a harminc percben sem sokszor bontott meg Elek Gábor.

A 40. perc 24-19-es részeredményével Elek Gábor időt kért.

A folytatásban a Ferencváros legújabb igazolása, a montenegrói válogatott Itana Grbic villantotta meg a klasszisát. A góljaival ismét elhúzott a hazai csapat, az MKC pedig hiába harcolt azért, hogy elkerülje a rászámolást. Az utolsó tíz percet így tíz gólos előnnyel kezdte az FTC, amelyben Grbic mellett szerepet kaptak olyan képességű kézilabdázók mint Klujber, Csiszár-Szekeres vagy Kisfaludy.

Ők pedig meg is nyomták a végét, ami egy mondhatni papírforma eredményhez, ferencvárosi győzelemhez vezetett.