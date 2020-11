Női kézilabda – Mosonmagyaróvár nyolc hét mérkőzés nélkül

A Motherson-Mosonmagyar­óvár tizenkét mérkőzése maradt el a koronavírus-járvány miatt.

Gyurka János együttese utoljára szeptember 27-én lépett pályára, akkor hazai környezetben a Békéscsabát verte 30–26-ra.

Az együttes számára a legrosszabbkor jött a lassan két hónapja tartó kényszerszünet, ugyanis a szeptember végéig lejátszott hét mérkőzésből hatot megnyert, így jelenleg a második, a vesztett pontokat tekintve pedig a harmadik helyen áll a gárda.

Ha minden jól megy és a heti tesztelés mindenkinél negatív eredményt hoz, akkor vasárnap este hat órakor az UFM-arénában a Kisvárda ellen ismét játszhat az MKC.

„Kemény két hónapon vagyunk túl – kezdte Gyurka János, a mosonmagyaróváriak vezetőedzője. – Folyamatos volt az újratervezés, és bár a játékosok egy ideig elfogadták a helyzetet, úgy egy hónap után azért már volt feszültség bennük. Ráadásul bennünket is utolért a koronavírus, jött a karantén, és megint minden borult.”

Gyurka János elmondta: az elmúlt időszakban sok volt az egyéni és a posztspecifikus edzés, hiszen csapatban sokáig nem tudtak tréningezni.

„Emellett a motivációt is fenn kellett tartani, mert nagyon hullámzó volt a játékosok lelkiállapota. Mert miért is edz egy sportoló? Hogy meccseket játsszon, de ez nekünk nem adatott meg már szeptember vége óta. Sokat beszélgettünk erről a játékosokkal, folyamatos volt a visszacsatolás, biztattuk őket, apró célokat tűztünk ki, melyeknek tudtunk örülni, ha elértük. Gondot okozott az is, hogy aki elkapta a koronavírust, nagyon legyengült. Éppen ezért nehéz megmondani, mire is lehet számíthat a Kisvárda ellen, amennyiben nem lesz akadálya a találkozónak” – folytatta a szakember, aki a művészekkel példálózott a jelenlegi állapotuk kapcsán.

„Ha egy zenekarban valaki nem játszik egy napot, megérzi a kihagyást, ha kettőt, azt már a társ is hallja, ha viszont több nap esik ki, azt a közönség is megérzi az előadásban. Valahogy így vagyunk ezzel mi is. Biztosan nem várható fergeteges játék, igazából azt sem tudom, egyáltalán mire leszünk képesek. Most csak rövid távra tervezünk, és reménykedünk, hogy tényleg lesz meccsünk vasárnap, nem jön már közbe semmi. Egyet biztosan ígérhetek, a lányok mindent kiadnak magukból, ha kell, csúsznak-másznak majd a két pontért. Az is biztos, hogy a kiváló közönségünk nagyon hiányzik majd vasárnap, de nem tudunk mit tenni, ezt az időszakot át kell vészelnünk így. Jó pozíciót harcoltunk ki magunknak a szezon elején, nem azért dolgoztunk, hogy ezt elajándékozzuk. Szeretnénk megerősíteni a helyünket az élcsoportban. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy hol a helyünk, de vírus ide, vírus oda, a közvetlen élcsapatok mögé odakerülhetünk, ennek esélyét magunknak teremtettük meg” – mondta végezetül Gyurka János.