Női kézilabda – MKC: a Magyar Kupa az mindig más!

Érdekes találkozónak ígérkezik az MKC–DKKA összecsapás, ami kedden 18 órakor kezdődik.

Az elmúlt egy évben bajnoki és edzőmérkőzéseken ötször mérkőzött meg egymással a Motherson-Mosonmagyaróvár és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. A kedden 18 órakor kezdődő mosonmagyaróvári női Magyar Kupa találkozó tehát már a hatodik összecsapás lesz nagyon rövid időn belül. Dunaújvárosban eddig nem sok siker termett az MKC számára, viszont a két mosonmagyaróvári találkozón egy döntetlen és egy emlékezetes hazai siker született.

Érdekes találkozónak ígérkezik tehát az MKC–DKKA összecsapás, ahol a kupamérkőzések lélektanát ismerve nehéz előzetes esélyekről beszélni. A mosonmagyaróvári csapatból, a sérüléséből lábadozó Simona Szarková mellett, hiányozni fog Herczeg Lili és Kellermann Dóra, akik a junior válogatott összetartásán vesznek részt. A klub természetesen jelezte, hogy a hivatalos kupamérkőzésen szerepeltetni akarja a játékosait, de sajnos a szövetség ezt nem tette lehetővé…

Pályára léphet viszont Gyimesi Kitti, aki már a kispadon ült a pénteki, MTK Budapest elleni bajnoki találkozón.

– Az elmúlt két hétben már teljes értékű edzésmunkát tudtam végezni, tehát játékra kész vagyok – nyilatkozta Gyimesi Kitti. – Nincs tehát semmi panaszom, de azt érzem, hogy a gyorsaságom visszaszerzéséhez szükségem van még egy kis időre. Április közepén volt az első sarokműtétem, amit követett egy másik ugyanolyan sebészeti beavatkozás a másik sarkamon. Hosszú volt a kihagyás, de ennek az idejét nem is lehetett előre meghatározni. Nagyon hiányzik már a játék, ezért már annak is örültem, hogy az MTK ellen „vésztartalékként” ott ülhettem a kispadon. Nagy akarattal játszottak a lányok, amihez most párosult a keménység, fegyelmezettség és egy kis szerencse. Ebből kiindulva pedig hazai környezetben van esélyünk a DKKA ellen is, amely jó csapat, de közel sincs akkora különbség köztünk, mint volt a legutolsó bajnoki találkozón.

A Dunaújváros jelenleg hat pontos a bajnokságban, hiszen az MKC elleni győzelmet követően, bravúros döntetlent ért el Debrecenben. Jó formában van tehát a dunaújvárosi csapat, amelyből sérülés miatt csak Micijevic hiányzik, tehát a jelenlegi legerősebb keretével érkezik a keddi találkozóra.