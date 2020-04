Női kézilabda – Mérkőzések helyett főz Katarina Bulatovic

Az Audi-ETO montenegrói játékosa, Katarina Bulatovic is igyekszik hasznosan eltölteni a karanténban töltött időt.

„Nem egyszerű az életünk, Montenegróban szigorítottak az eddigi intézkedéseken. Kijárási tilalom van éjszakánként, és hétvégén sem lehet elhagyni az otthonainkat, csak dolgozni és vásárolni” – mondta Bulatovic, aki bevásárolni is ritkán jár el.

„Mostanában amit lehet, inkább megrendelem, így nem kell sok ember közé mennem. Néha azért muszáj elugrani a boltba, ilyenkor maszkot veszek és kesztyűt húzok” – folytatta az átlövő, aki a csapattársaihoz hasonlóan otthonában edz.

„Megvannak a csoportjaink, ahol kommunikálunk egymással, ezeken keresztül megkapjuk az edzéstervet, mi pedig elküldjük, amit edzettünk. Tartom a kapcsolatot a lányokkal napi szinten, különösen sokat beszélek azokkal, akik most a családjuktól távol vannak, úgy még nehezebb lehet. Segítjük egymást, ahogy tudjuk” – fogalmazott Katarina Bulatovic, aki elmesélte egy napját is: „A reggeli után általában edzéssel kezdem a napot. A futóprogrammal most már nincs egyszerű dolgom, mert a parkot, ahol eddig róttam a köröket, lezárták. Az edzés után a konyhában szorgoskodom, és fejlesztem magam. Ezt követően az edzőnk, Danyi Gábor által küldött házi feladattal foglalkozom, ami mindig kézilabdával kapcsolatos.”

A pályafutása vége felé járó kézilabdázónak a személyes találkozások hiányoznak a legjobban: „A családdal és barátokkal sem lehet összejönni egy ölelésre, egy beszélgetésre. Ami miatt még szomorú vagyok, hogy most kellene a legfontosabb meccseinknek jönniük, az egész szezonban ezekre készültünk, most pedig azt nem csinálhatjuk, amit igazán szeretünk. Bízom azonban benne, mielőbb visszatér az életünk a régi kerékvágásba.”