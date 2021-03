Női kézilabda – Lukács Viktória, Audi ETO: „Felfoghatatlan érzés ez a siker”

Nagy sikert ért el a magyar női válogatott a hétvégén Győrben rendezett olimpiai kvalifikációs tornán, ahol kiharcolta a tokiói szereplés jogát.

A magyar női kézilabdának akkora szüksége volt erre, mint egy falat kenyérre, hiszen 13 év elteltével lehetnek ott újra a mieink az ötkarikás játékokon. Az olimpiáról, a kijutásról és a következő időszak feladatairól az Audi-ETO válogatott jobbszélsője, Lukács Viktória beszélt.

„Felfoghatatlan érzés ez a siker. Egyszerűen nem hittem el, nem fogtam fel a szerbek legyőzése után, hogy ott lehetünk az olimpián. Nagyon kellett ez a siker a női kézilabdának és Magyarországnak is” – kezdte a játékos.

A mieink a kazahok ellen „melegítettek be”, majd élet-halál harcot vívtak a szerbekkel, míg az olimpiai címvédő oroszok ellen már tét nélkül játszhattak a lányok.

„Az első meccs nagyon fontos volt a csapatnak, mert régen játszottunk együtt tétmeccset a válogatottban. Ez mindenképp kellett, hogy újra összerázódjunk. Személy szerint engem – de szerintem beszélhetek a többiek nevében is – nagyon felspannolt a szerbek nyilatkozata, hogy olimpiai éremesélyeseknek tartották magukat. Ezt átéreztük és tudtuk, hogy mentálisan erősnek kell lennünk, a megfelelő pillanatban pedig el kell vennünk a kedvüket. Szívünket-lelkünket kitettük a pályára ellenük, ami szerintem az eredményen is látszott. Mindenki nagyon odatette magát és nagyon örülök, hogy a végére mondhatni sima lett az a találkozó. Az oroszok ellen mindenki játszhatott, ami szintén fontos, hiszen az olimpián is szükség lesz mindenkire” – mondta Lukács.

A legutóbbi kontinenstornán nem annyira állt össze a magyar válogatott játéka, hétvégén azonban jól működött a gépezet.

„A csapategység már az EB-n is jó volt, de ezt most még tovább fokoztuk. Ezúttal voltak nagyon jó egyéni teljesítmények is, ami az Európa-bajnokságon egy-egy meccsen elmaradt. Tudtuk, hogy mindent egy lapra feltéve kell játszanunk, és ez bejött. Mindenkinek jól ment a játék, ha támadásban hibáztunk, akkor azt védekezésben sikerült kompenzálnunk” – tette hozzá.

Lukács Viktória sok társával egyetemben első olimpiájára készülhet, ugyanis a jelenlegi keretből egyedül Tomori Zsuzsanna, valamint a már edzősködő Görbicz Anita volt ott 2008-ban Pekingben.

„Hallottuk Zsuzsit és Görbét, mikor erről meséltek. Nagyon várjuk és szeretnénk már ott lenni, hogy mi is mesélhessünk majd róla a fiatalabb játékosoknak, a gyerekeinknek és az unokáinknak. Addig is minden edzésnapot úgy töltünk el, hogy ott lebeg a szemünk előtt az olimpia, ahol százszázalékosan szeretnénk teljesíteni – folytatta. – Sok munka vár még ránk addig. Hallottam olyat, hogy kijutni nehezebb, mint ott jó eredményt elérni, mert vannak olyan válogatottak, amelyeknek nem túl erős a keretük. Nagyon bízom benne, hogy sikerül jó eredményt elérnünk, de már így is boldog vagyok, hogy ott lehetünk.”

A győri játékosoknak nincs idejük pihenni, hiszen szerdán a Dunaújvárossal játszanak, három bajnokijukat követően jövő hétvégén pedig már a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében látogatnak Podgoricába.

„Nem csak a válogatottaknak megterhelő ez a márciusi időszak. Folyamatosan pótolnunk kell az elmaradt mérkőzéseket és a bajnoki cím megszerzése mellett vár ránk két BL-meccs is. Nagyon kemény és fontos időszak előtt állunk, remélem, sok sikerélménnyel. Az utóbbi mérkőzéseken egyre jobban összeállt a védekezésünk, ezt a Buducnost ellen is meg kell tartanunk. Korábban is úgy sikerült őket legyőznünk, hogy a jó védekezésből gyors gólokat szereztünk. Egyre közelebb van a cél, a négyes döntő, szeretnénk bejutni. Külön élmény lenne Budapesten játszani a Final Fourban” – nyilatkozta Lukács Viktória.