Női kézilabda ligakupa – Hazai pályán nyert az MKC a Budaörs ellen

A Budaörsön megrendezett keddi találkozón tizenhat gólos mosonmagyaróvári siker született, így az eredmény helyett, inkább a gyakorláson volt a hangsúly a péntek esti Liga-kupa csoportmérkőzésen. A Motherson-Mosonmagyaróvár ezzel a győzelemmel már továbbjutott a sorozat A csoportjából, így várhatja a középdöntő oda-visszavágós mérkőzéseit.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Moyra-Budaörs Handball 30 – 20 (13 – 11)

Liga-kupa csoportmérkőzés – 5. forduló

2021 január 15. péntek 18.30 óra

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, zárt kapus

Vezette: Marton Zsófia – Szabó Eszter

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – KATONA 6, Tóth E. 5 (2), Kovács P. 3, Horváth B. 1, Lancz 1, Hajtai 1. Csere: Szemerey, Soltész (kapusok), Gyimesi 1, Sirián 1, STRANIGG ZS. 4, Hudák 4, Kellermann, Domokos 3.

Edző: Gyurka János

Budaörs: Sipeki – Szalai-Szita, Hornyák Á., Pálos-Bognár 3 (1), Szabadfi 2, HORVÁTH L. 6, Kiskartali 1. Csere: Vártok (kapus), PALOTÁS 6, Kiss M. 1, Smid, Kovács N. 1, Ekker.

Edző: Buday Dániel

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

Az első öt percben négy könnyű hazai gól született, ez pedig értelemszerűen nem tetszett a vendégek mesterének Buday Dánielnek. A szakember időt is kért, ami után megváltozott a játék képe, mert sokkal bátrabban kézilabdázott a Budaörs. A gólerősen kézilabdázó átlövő, Horváth Laura vezérletével felzárkóztak egy gólra, Az ebben a szakaszban sok technikai hibával kézilabdázó hazai gárda mellé. Ekkor Gyurka János kért időt és nem dicsérte meg a csapatát, amely ugyan fokozatosan növelte az előnyét, de továbbra sem volt igazán folyamatos a játéka. Az edző cserékkel is próbált frissíteni, mégis sokkal több dolga volt Herczeg Lilinek, mint amire számítani lehetett. A látottakat összegezve tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy messze nem ez volt a legjobb első harminc perce a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatának.

A második félidőt egy nagyon fiatal sor, a Katona, Lancz, Kellermann, Sirián, Hudák, Starnigg Zsófia hatos kezdte. A vendégeknél azonban most is volt egy gólfelelős, hiszen a másik átlövő Palotás Fanni már hat gólnál járt a 35. percben. Az MKC előnye azért szépen fokozatosan nőni kezdett, de még mindig sok volt a birkózás, az idegeskedés és a kapkodás a pályán. A mérkőzés utolsó negyedében ismét pályára léptek az MKC rutinos kézilabdázói, és talán egy kicsit a vendégcsapat is elfáradt. Így a Motherson-Mosonmagyaróvár többször közel került a bűvös tíz gólos különbséghez, amit egy Hudák Emma bombával az utolsó másodpercben sikerült elérni. A hajrában sokat javult a Motherson-Mosonmagyaróvár teljesítménye, így magabiztosan lett a siker, a szimpatikusan küzdő és ezen a napon sokkal jobban is játszó Budaörs ellen.

Gyurka János: – Most is egyértelműen kiderült, hogy küzdünk a mérkőzéshiánnyal, hiszen megint jól kezdetünk, amit hullámvölgyek követtek. A támadásban igaz most több szerepet kaptak azok, akiknek eddig kevesebb játéklehetőség jutott, így a hibák egy része az összeszokatlanságból is adódott. Hasznosak ezek a találkozók, mert gyakorolhatunk, de érezhető, hogy az elmúlt időszakokban jórészt csak alapoztunk és nagyon keveset kézilabdáztunk.

Buday Dániel: – Ez a találkozó lényegesen jobb volt, mint a keddi, mert bátrabbak voltunk, a támadások során többet vállalkoztunk. Sajnos nagyon sok sérültünk van, alapjátékok hiányoznak, így a Liga-kupa sorozatot egyértelműen felkészülési állomásnak tekintjük. Szeretnénk megnyerni a másodosztályú bajnokságot, hogy utána, megfelelő erősítésekkel az élvonalban is megálljuk a helyünket. Az MKC ellen pedig most abból kaptunk ízelítőt, hogy milyen elvárások is vannak az élvonalban.