Női kézilabda Liga-kupa – Mosonmagyaróvári győzelem

Több mint két hónap után játszott ismét meccset az MKC

A Motherson-Mosonmagyaróvár csapata az elvárt, magabiztos győzelemmel kezdte a Liga-kupa csoportmérkőzések sorozatát Gárdonyban. A hosszú kényszerszünet után senki sem várt szikrázó teljesítményt a játékosoktól, akik azonban biztatóan kézilabdáztak. Soltész Kíra személyében pedig egy tehetséges, fiatal kapus is bemutatkozott az MKC együttesben.

Gárdony-Pázmánd NKK – Motherson-Mosonmagyaróvár 21-35 (8-19)

Liga-kupa csoportmérkőzés – 1. forduló, 2020. december 9., 18.00 óra – Gárdony, Általános iskola sportcsarnok, zárt kapus

Vezette: Héjjas Tímea – Kránitz Andrea

Gárdony: NÉMETH ZS. – Hrabovszky 1, Hamuth 2, Becséri 4, Nagy A., Pados 1, Vörös 1. Csere: Ágoston 1, HARGITAI 8 (6), Szűcs N., Kuczi 2, Pervein, Rezneki 1. Edző: Virincsik Anasztázia

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – DOMOKOS 8, GYIMESI 5, Kovács P. 2, Horváth B. 4, LANCZ 6, Stranigg Zs. 2. Csere: Herczeg, Soltész (kapusok), Kellermann 2, Hudák 1, Hajtai 2, Katona 4, Sirián 2. Edző: Gyurka János

Hétméteresek: 7/6 illetve 1/0

Kiállítások: 6 perc illetve 2 perc

Virincsik Anasztázia: – Az első félidőben kicsit megilletődöttek voltunk, így akkor a mosonmagyaróvári csapat jobban tudta érvényesíteni az osztály különbséget. A szünet után azonban bátrabban kézilabdáztunk, aminek köszönhetően kisebb volt a játékban a fizikai, technikai és taktikai különbség. Az eredményt is kezelhetőnek gondolom, sőt a dobott góljaink számával tulajdonképpen elégedett is vagyok. Meg akartuk nehezíteni az élvonalbeli ellenfelük dolgát, ami a mérkőzés második szakaszában sikerült is.

Gyurka János: – Nagyon vártuk már, hogy igazi tétmérkőzésen léphessünk pályára, ezért természetesen örülünk, hogy ez végre sikerült. Megtiszteltük egymást a lelkesen, sportszerűen küzdő gárdonyi csapattal, tehát egy hasznos találkozót tudtunk játszani. Azt kértük a játékosoktól, hogy élvezzék a játékot, a mérkőzést és úgy érzem, hogy ez sikerült is a lányoknak. Természetesen voltak hibáink, hiszen ennyi idő után megkoptak a játékelemek, de a védekezésben és a támadásban egyaránt sokat tudtunk gyakorolni.