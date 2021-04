Női kézilabda Liga-kupa – Kiesett a Mosonmagyaróvár

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Dunaújvárosi KKA-Motherson-Mosonmagyaróvár 32-27 (16-12)

Liga-kupa negyeddöntő visszavágó mérkőzés,Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Fekete Tamás, Tóth Dávid

Dunaújváros: Wéninger, Mihály, Krupják-Molnár 1, BULATH 8 (4), Nick 2, BARJÁN 4, KAZAI 9. Csere: HLOGYIK (kapus), Szalai B. 4, Román 1 (1), Matucza, Schatzl Natalie, Horváth G. 3, Husti, Pál E. Edző: Vágó Attila

Mosonmagyaróvár: Szemerey, Domokos 2, LANCZ 8 (1), Kovács P. 3, Sirián, TÓTH E. 7 (4), Stranigg Zs. 3. Csere: Soltész (kapus), Hudák 1, Sirián, Gyimesi, Horváth B. 1, Katona 2, Kellermann. Edző: Gyurka János

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 5/5

Vágó Attila: – Tartottunk a mérkőzéstől, mert sok példa volt már arra, hogy eltékozolta az előnyét egy jó helyzetben lévő csapat. Ezért mi kettős győzelemre készültünk, számítva arra, hogy a találkozó elején iramot fog diktálni a Mosonmagyaróvár. Tudtuk, hogy ebben viszont benn lesz a hibalehetőség, amit mi megfelelő türelemmel, ki tudunk majd használni. Voltak hullámvölgyeink a játékban, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Kulcsfontosságú volt, hogy a hiányzó Ferenczy Fruzsina pótlását is meg tudtuk oldani, a mérkőzés végén pedig bravúros volt a kapus teljesítményünk.

Gyurka János: – Gratulálok a Dunaújváros csapatának, stabilak volt, jó teljesítményt nyújtottak egyénileg és csapatként is. Rólunk ez sajnos nem mondható el, mert igaz a védekezésünk többé-kevésbé működött, de abban is sok egyéni hibát vétettünk. Az első félidőben feljegyzett kilenc eladott labdánk is azt mutatja, hogy nem vagyunk elég koncentráltak, keressünk önmagunkat. A második félidő a továbbjutás szempontjából már formaság volt, így azt felhasználtuk gyakorlásra, új szerepkörökben próbáltunk ki játékosokat és váltottunk a védekezésben is. Ebben az időszakban is sok volt a hiba a játékunkban, így most azon kell dolgoznunk, hogy ezeket kijavítsuk.