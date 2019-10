Női kézilabda – Két góllal győzött a Dunaújváros Mosonmagyaróváron

Visszavágásra és továbbjutásra készült a Motherson-Mosonmagyaróvár csapata a keddi Dunaújvárosi KKA elleni Magyar Kupa mérkőzésen. Ezek azonban nem sikerültek, mert a dunaújvárosi vendégek két góllal most az UFM Arénában is jobbnak bizonyultak.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Dunaújvárosi KKA 29-31 (12-15)

Mosonmagyaróvár, Magyar Kupa 3. forduló, 800 néző.

V.: Horváth P., Marton.

Mosonmagyaróvár: Dányi – Domokos, Popa 1, TILINGER 5 (2), Horváth B. 1, Hudák, Hajtai 3. Csere: Ferenczi 1 (kapus), Holesová 2, KATONA 9 (5), De Souza 2, Lancz 4, Bardi 1, Gyimesi. Edző: Bognár Róbert.

Dunaújváros: STOJAK – GROSCH 7, Szekerczés 4, Bouti 2, Cavlovic 2, TRISCSUK 6 (2), Kazai 3. Csere: Csapó K. (kapus), Nick, Sirián 2, SZALAI B. 5, Molnár B., Ferenczy F., Jovovity. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc

Hétméteresek: 8/7, ill. /3/1

Felváltva szerezték a gólokat az első félidőben a csapatok és így az utolsó percekig egyik gárda sem tudott ellépni a másiktól. Mindkét oldalon volt egy – egy játékos, aki a találataival húzta a csapatát. Mosonmagyaróvári oldalon Tilinger Tamara és Katona Flóra, a vendégeknél pedig Triscsuk Krisztina és Grosch Vivien szállította a gólokat. A félidő végére két gólos előnyt szerzett a vendégcsapat, de ez ekkor még nem tűnt döntő tényezőnek.

A folytatásban sem sokat változott a játék képe, hiszen ismét rendre döntetlen eredményt mutatott az UFM Aréna eredményjelzője. A DKKA azonban Szalai Babett személyében még egy nyerő játékost tudott a pályára küldeni. A mosonmagyaróvári gárda pedig elrontott néhány ziccert és védekezésben, valamint a kapusok teljesítményében is többet hibázott. Ezek a tényezők viszont már eldöntötték a Magyar Kupa mérkőzést, amely szoros volt ugyan, de nem hozott meglepetést.

Bognár Róbert: – Gratulálok a továbbjutáshoz és sok sikert kívánok a dunaújvárosi csapatnak a Magyar Kupa sorozatban. Ők most egy olyan csapat, ahol sikerülnek a dolgok, mert érezhetően jó passzban vannak. A bajnoki találkozóhoz képest támadásban sokat léptünk előre, de a mai találkozón nagyon hiányzott a kapusaink jó teljesítménye, hiszen mindössze három – négy védésük volt.

György László: – A mérkőzés előtt is elmondtam, hogy mindkét csapat egyformán esélyes a továbbjutásra és ez beigazolódott a mai találkozón. Mi talán a végjátékban voltunk határozottabbak, pontosabbak és ezért sikerült megszereznünk a győzelmet. Természetesen örülünk is ennek, hiszen erőt ad a számunkra nagyon fontos Szombathely és Kisvárda elleni bajnoki találkozók előtt.