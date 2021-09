Női kézilabda – Ismét összeállt a nyerő páros, Pigniczki Krisztina és Golovin Vlagyimir

Mint arról beszámoltunk, Pigniczki Krisztina lett a magyar női kézilabda-válogatott másodedzője. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a korosztályos válogatottaknál már dolgozott együtt a szakemberrel. Közösen vezették világbajnoki címig az U20-as válogatottat, majd lettek egy évvel később Európa-bajnokok az U19-es korosztállyal. Hiába a közös múlt, Pigniczki Krisztinát meglepte, hogy Golovin Vlagyimir felkérte segítőjének.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

„Nem volt ez annyira egyértelmű számomra, én nem is vártam, hogy Vova (Golovin Vlagyimir beceneve – a szerk.) felhív. Viszont mikor megtörtént, nagyon örültem, és nem is kértem gondolkodási időt, egyből igent mondtam. Persze azért a győri klub véleményét is kikértem, de szerencsére Bartha Csaba elnök a támogatásáról biztosított, így nincs akadálya annak, hogy elkezdjük a munkát a válogatott stábjával”

– kezdte az Audi-ETO utánpótlás-akadémiáján is dolgozó Pigniczki Krisztina, aki szerint nem kell gyökeres változásokat várni.

„Követjük azt a vonalat, amit az előző stáb is elkezdett, a fiatalokat és a rutinosakat kell összegyúrni egy működő rendszerbe, és szép fokozatosan lehetőséget kell adni a feltörekvő fiataloknak. Az idő egyébként szűkös, hiszen októberben EB-selejtező vár ránk a portugálok és a szlovákok ellen, majd decemberben már világbajnokság lesz. Bízom benne, hogy folyamatosan fejlődik majd a játékunk és jó eredményeket érünk el”

– folytatta az edző, aki nyilván örülne, ha a korosztályos eredményeket a felnőttekkel is meg tudnák ismételni, de ez azért jelen helyzetben még nem reális.

„Más kávéház az utánpótlás és más a felnőtt. Tudom, tudjuk, hogy milyen elvárásokat tudnak támasztani a szurkolók, akik szeretik és értik is ezt a játékot, de azért a földön kell maradnunk. Természetesen azon leszünk, azért dolgozunk, hogy minél sikeresebbek legyünk, de ehhez idő kell. Vannak tehetséges játékosaink továbbra is, de nem lehet elvárni tőlük, hogy egyből megugorják azt a szintet, ami a felnőttekhez kell, viszont a mi feladatunk, hogy segítsük őket ebben a fejlődésben”

– mondta végezetül Pigniczki Krisztina, aki játékosként Győrben lett elismert, 1993 és 2001 között kézilabdázott az ETO-ban, ahonnan a fénykorát élő Dunaferrbe igazolt, ahol 2008-ig szerepelt. A dunaújvárosiakkal 2002-ben és 2004-ben bajnok, 2003-ban és 2005-ben pedig Magyar Kupa-győztes lett, valamint tagja volt a 2003-ban az EHF-kupában ezüstérmes csapatnak. A magyar válogatottban 149 mérkőzésen 226 gólt szerzett, a 2000-es sydney-i olimpián, valamint a 2003-as horvátországi világbajnokságon is ott volt az ezüstérmes magyar csapatban, ahogy tagja volt a 2000-es romániai EB-t megnyerő válogatottnak is. Később játszott, majd edzősködött is Franciaországban, ahonnan végül visszatért Győrbe.