Női kézilabda Eb – Magyarország-Németország online közvetítés szombat 16 óra

Magyarország-Németország

Előzetes – A magyar női válogatott szombaton délután 4 órakor Németország ellen folytatja szereplését a dániai Európa-bajnokságon. A mieink a csoportból nem vittek magukkal pontot a középdöntőbe, így az igazán vérmes reményekről lemondhatnak, de előbbre léphetnek. Ehhez viszont mindenben javulni kellene.

A szakmai stáb tagja a győri ikon, Görbicz Anita. Az eddigiekről és a folytatásról így nyilatkozott a vb-ezüst- és EB-bronz­érmes kézilabdázó: „Nagyon rosszul kezdtük az EB-t, a szerbek ellen javítottunk, a lányok megmutatták, hogy tudnak kézilabdázni. Ezt átmentettük a hollandok elleni első félidőre is, a szünet után azonban az ellenfél még nagyobb sebességre tudott kapcsolni, összeállt a védekezése, mi pedig nem tudtunk ritmust váltani. Most három napunk volt, hogy regenerálódjunk, mentálisan is a helyükre tegyük a pozitívumokat és a negatívumokat, és felkészüljünk a középdöntőre. Négy nap alatt három mérkőzést kell játszanunk, ráadásul négy meccsel a lábunkban két egymást követő napon kell pályára lépnünk Románia és Norvégia ellen. Az effajta terhelés modellezhetetlen, épp erre szolgálnak a világversenyek, és ezért hasznos felkészülés a márciusi olimpiai selejtezőre, amikor három nap alatt három összecsapás vár ránk. Rendkívül kiszámíthatatlan a meccsek többsége, ha mondhatom úgy, a középdöntőben szeretnénk mi is halászni a zavarosban, elsőként rögtön a németek ellen.”