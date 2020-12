Női kézilabda Eb – Két győri játékos az álomcsapatban

A torna honlapjának vasárnapi beszámolója kiemeli, hogy Stine Oftedalt a két évvel ezelőtti Eb-n is a legjobb irányítónak választották. Csapata eddigi hét mérkőzésén 36 gólpasszt adott – ami a legtöbb a mezőnyben – és 28 gólt dobott.

A torna legértékesebb játékosának választott balátlövő, Estelle Nze Minko támadásában és védekezésében is kiválóan teljesített, 250 percet töltött a pályán és 25 alkalommal volt eredményes.

Két nap alatt több mint 30 ezer szurkolói szavazat érkezett a jelöltekre. Ezek a vokson a végeredmény negyven százalékát tették ki, a maradék hatvan százalékot a szakértői testület véleménye jelentette.

