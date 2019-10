Női kézilabda BL – Krim Ljubljana-Audi ETO szombat 19.30 óra

Szombaton 19.30 órakor Bajnokok Ligája-mérkőzésen a szlovén Krim Ljubljana otthonában lép pályára az Audi-ETO.

A címvédő két sima győzelemmel kezdte a sorozatot, előbb hazai pályán a svéd Sävehofot, majd legutóbb idegenben a cseh Banik Mostot verte Danyi Gábor együttese, mely újabb győzelemre készül.

A Krim első meccsén nagy meglepetésre otthonában kapott ki a Mosttól, viszont Svédországban nyerni tudott.

„Nem foglalkozunk a múlttal, természetesen készültünk az ellenfélből, de elsősorban saját játékunkat szeretnénk tovább javítani, mert bár jól játszottunk Csehországban és a hét közepén az Érd ellen is, de azért az igazi formánktól még mindig elég messze vagyunk. Szerdán Kurtovic végül mégsem került be a keretbe, elképzelhető, hogy szombat este viszont ott lesz a nevezettek között, s akár pályára is léphet” – mondta Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője, aki így Grimsbőre, Kristiansenre és Görbiczre sem számíthat, ahogyan bokaszalag-szakadás miatt a két fiatal, Kürthi és Farkas is hetekre kidőlt a közelmúltban.