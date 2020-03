Női kézilabda BL – Buducnost Podgorica-Audi ETO online közvetítés vasárnap 17 óra

Vasárnap 17 órakor újabb nehéz erőpróba vár a címvédő Audi-ETO-ra a Bajnokok Ligája középdöntőjében.

A zöld-fehérek a montenegrói Buducnost Podgoricához látogatnak és győzelmükkel biztosan csoportelsők lesznek.

Danyi Gábor vezetőedző azonban nem ezzel foglalkozik: „Elsősorban úgy tekintünk erre a mérkőzésre, mint egy újabb lehetőségre, hogy tovább építsük a játékunkat. Elsősorban a helyzetkihasználásban kell javulnunk, főleg a pozíciós játékban. A lehetőségeket kidolgozzuk, de sokszor hozunk rossz döntést.

Emellett a hullámvölgy mélységét is csökkenteni szeretnénk, azaz fokozatosan szeretnénk előbbre lépni. Azt gondolom, a Brest elleni hazai döntetlen óta felívelő szakaszban vagyunk, de a csúcsformától még igen messze. Persze nem is most kell még elérnünk ezt az állapotot. Amit mindenképpen ki kell emelnem, hogy mikor nem megy a játék, akkor is nagyot küzdünk, a hozzáállással abszolút nincs gond, igazi csapatként harcolunk.”

A győri szakember szerint az elmúlt időszak azt is megmutatta, mennyit ér a rutin, a győztes mentalitás.

„Az őszhöz képest sokkal komolyabb meccseket játszunk a BL-ben, aminek egyébként nagyon örülök, mert a szezon ezen szakaszában már ilyen találkozókra van szükség. Ezeken a riválisok többször is megszorongattak bennünket, de az ilyen kiélezett helyzetekben korábban szerzett tapasztalat rendre átsegített bennünket a nehézségeken. Ezt várom a Buducnost ellen is, bár az is igaz, a Moracában egyik csapatnak sincs könnyű dolga” – mondta Danyi Gábor, aki nem nézi azt, hogy a másik csoportból kivel kerülhetnek össze.

„Úgy vélem, most négy nagyon egyforma erősségű csapat áll továbbjutó helyen, tulajdonképpen teljesen mindegy, ki lesz az ellenfelünk a negyeddöntőben. Biztosan kőkemény párharc vár ránk” – mondta végezetül az edző.