Női kézilabda BL – Audi ETO-Buducnost Podgorica – online közvetítés szombat 17 óra

Szombat délután 5 órakor a Buducnost Podgoricát fogadja a női BL középdöntőjében az Audi-ETO.

A zöld-fehérek legutóbbi két tétmérkőzésükön nem tudtak nyerni, a Siófoktól a bajnokságban kikaptak, míg múlt vasárnap a BL-ben a francia Bresttel hazai pályán döntetlent értek el. Danyi Gábor vezetőedző is tisztában van vele, hogy a csapata hullámvölgybe került, de úgy gondolja, korai még a vészharangot kongatni.

„Sajnos el kell ismerni, hogy nem sikerült jól ez a két meccs sem játék, sem eredmény szempontjából. A franciák ellen legalább döntetlenre tudtuk menteni a mérkőzést – kezdte Danyi Gábor. – Nyilván ennél sokkal jobb formát reméltünk, de nem hinném, hogy át kellene esni a ló túloldalára. Nyilván meg kell találni az okait a gyengébb teljesítménynek, de nem kapkodásra van most szükség, hanem higgadtságra, építő jellegű helyzetelemzésre. A szezonból még sok van hátra, a legfontosabb kérdések nem most dőlnek el, így most azon leszünk, hogy a formánk ismét felfelé íveljen.”

A csapat a héten nem csak edzésekkel hangolódott a hétvégi feladatra: „Kellett egy kicsit a lelkeket is ápolni, így volt egy csapatépítő tekézés, mert azt látjuk, hogy pályán és azon kívül is össze kell kovácsolni a lányokat. Ez nem azt jelenti, hogy nincs meg az összhang köztük, de időnként érdemes ezt erősíteni, különösen a mindennapoktól jelentősen eltérő programmal. A tekézés pedig pont ilyen volt.”

Ami a mérkőzést illeti, Danyi Gábor nehéz összecsapásra számít: „Kemény küzdelemre számítok, hiszen a Buducnost stílusa jól ismert, nem adják könnyen magukat. Újabb nehéz meccs vár ránk, de bízom benne, hogy a pályán már látszik majd a heti munka és a szabadidőprogram jótékony hatása.”

A szakember hozzátette: a nyári felkészülési meccsen a podgoricaiaktól elszenvedett vereségből erre a találkozóra semmit sem lehet következtetni.

„Nem amiatt kell óvatosnak lenni, hanem azért, mert az ellenfelünk kerete gyakorlatilag azzal a montenegrói válogatottal egyezik meg, mely a világbajnokságon ötödik lett” – mondta Danyi Gábor, aki továbbra sem számíthat Görbicz Anitára és Kari Aalvik Grimsbőre.