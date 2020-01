Női kézilabda BL – Audi-ETO–Brest – online közvetítés vasárnap 19.00

Közel két év után szenvedett vereséget szerdán az Audi-ETO, amely vasárnap csoportdöntőnek is beillő mérkőzésen fogadja a Brestet a Bajnokok Ligája középdöntőjében.

A siófoki mérkőzés tapasztalatairól és a csoportdöntőnek is beillő hétvégi találkozóról Danyi Gábor vezetőedzőt kérdeztük.

„Természetesen a sport velejárója a vereség, és habár az utóbbi időszakban sikeresek voltunk, most megtapasztaltuk, hogy nem lehet a végtelenségig nyújtani minden sorozatot és mi sem vagyunk verhetetlenek. Engem nem is a vereség ténye, hanem a mikéntje zavar inkább, hiszen az elmúlt másfél évben nem fordult elő velünk olyan, mint amit szerdán az első félidő végén csináltunk. Általában mi szoktuk azt csinálni az ellenfeleinkkel, mint ami megtörtént velünk, hogy könyörtelenül kihasználjuk a hibákat és pillanatok alatt több góllal ellépünk. Szikora rendkívül jól védett a siófoki kapuban, jól játszott az ellenfél és nem tudtunk reagálni a helyzetre, mert ilyen még nem fordult elő a csapattal” – kezdte Danyi Gábor, aki úgy gondolja, hogy az elmúlt másfél évben elkényeztették a közvéleményt, s talán saját maguk is elkényelmesedtek a győzelmi szériától.

„Ilyenkor az én felelősségem is, hogy helyretegyük a dolgokat, de az csak vasárnap derül ki, hogy mennyire viselte meg a csapatot ez a találkozó. Ezt igyekszünk megfelelően kezelni, ki­­elemezzük a hibákat, próbáljuk javítani őket, de csak előre szabad tekinteni és pozitívan kell gondolkodni” – folytatta a tréner.

Danyi szerint vasárnap sem állnak másképp a találkozóhoz, mint eddig, és színvonalas mérkőzésen legyőznék a francia bajnokság listavezetőjét.

„A célunk nem változott, hiszen hazai pályán játszunk a Bajnokok Ligájában, így mindenképpen nyerni szeretnénk. A Brest hozzánk hasonló csapat, amely nagyon komoly, gyors kézilabdát játszik és rendkívül jó a pozíciós játékban is. Rengeteg futással játszanak, Ana Gros, illetve a francia válogatott játékosok is nagyon dinamikusak, így a visszarendeződésünket jól meg kell szervezni. Egy perc rövidzárlat sem fér bele ezen a szinten, és kulcskérdés, hogy ki mennyire tanul a hibákból, de bízom benne, hogy vasárnap újra látszani fog az ETO valódi arca – mondta a zöld-fehérek vezetőedzője. – Két olyan csapat találkozik vasárnap, amely maximális pontszámmal áll a csoportban és még nem szenvedett idén vereséget a BL-ben, így színvonalas mérkőzést várok.”

A tréner a visszatérő sérültek formájáról is szót ejtett.

„Veronica Kristiansen komoly rehabilitációs munkát végzett az elmúlt időben és hasznos tagja a csapatnak. Ezt nemcsak a góljai miatt mondom, hanem a játéka miatt. Rendkívül lendületesen és nagy akarattal tért vissza. A másik sérültünk, Amanda Kurtovic is jó úton halad, s a bajnokságban már egy-egy félidőt játszik. Ahogy korábban is mondtam, sorozatosan jönnek a mérkőzések, mindenki más pszichés és fizikai állapotban van, de igyekszünk a játékosokat egy szintre felzárkóztatni” – nyilatkozta Danyi Gábor.