Női kézilabda BL – A cseh Banik Most csapatát fogadja az Audi-ETO – élőben 17 órától

Az Audi-ETO vasárnap 17 órakor a cseh Banik Most csapatát fogadja a női Bajnokok Ligája csoportkörének zárófordulójában.

Ami már biztos, a győriek csoportelsők, a címvédő ráadásul még hibátlan, és amennyiben vasárnap is nyer, akkor a maximális nyolc ponttal jut a középdöntőbe. Csehországban 46–21-re nyertek a zöld-fehérek, így hazai környezetben nehéz elképzelni más végeredményt, mint az Audi-ETO sikerét. Ezzel a mérkőzéssel zárja a győri csapat a szezon első felét. A jövő héttől a játékosok szétszélednek és hazáik válogatottjaival megkezdik a felkészülést a november végén kezdődő, Japánban rendezendő világbajnokságra.

Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője a szokásoknak megfelelően rendkívül óvatosan, ugyanakkor kellő önbizalommal nyilatkozott az esélyekről: „Nyilván azt nem mondom, hogy nem mi vagyunk a favoritok, ugyanakkor azért óva intenék bárkit is, elsősorban saját játékosaimat, hogy azt higgyék, az idegenbeli nagy különbség után nekünk elég csak kimenni a pályára. Ugyanúgy készülünk és ugyanúgy állunk a mérkőzéshez, mint eddig bármelyikhez. Ezenfelül van még javítanivaló a mi játékunkon is, de a sérülésekkel is nagyon vigyázni kell.”

A győrieknél továbbra sem játszhat Veronika Kristiansen és Kari Aalvik Grimsbö.