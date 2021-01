Női kézilabda Bajnokok Ligája – Görbicz Anita nélkül: Ramnicu Valcea-Audi ETO online közvetítés vasárnap 16 óra

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Előzetes – Vasárnap magyar idő szerint 16 órakor a román Ramnicu Valcea otthonában folytatja szereplését az Audi-ETO a női Bajnokok Ligájában.A zöld-fehérek idei két bajnokijukat magabiztosan nyerték meg, most egy hét alatt a harmadik találkozójukat játsszák. Danyi Gábor vezetőedző nehéz mérkőzésre számít Romániában.

„Csalóka a Valcea jelenlegi helyezése, abszolút nem reális az utolsó helyük a csoportban. Kifejezetten erős középcsapatnak tartom őket, spanyol, német, román és szerb válogatottjuk is van. Győrben is jól játszottak, a félidőben még vezettek is. Komoly és nehéz összecsapás előtt állunk, de mi továbbra is a saját játékunkra koncentrálunk és az erőnkben bízunk. Nagyon remélem, a Bajnokok Ligájában is folytatni tudjuk jó sorozatunkat” – fogalmazott Danyi Gábor.

Az ötszörös BL-győztes egyébként immár 45 mérkőzés óta veretlen a legrangosabb európai kupasorozatban. Érdekesség, hogy az utolsó vesztes meccset a BL-ben éppen Romániában játszották a zöld-fehérek, a CSM Bucuresti 2018. január 26-án 28–22-re múlta ­­ felül az akkor még Ambros Martín vezette győri csapatot.A spanyol szakemberrel kezdődött meg ez a 45 meccses sorozat, Martín kilenc találkozóval járult hozzá ehhez az elképesztő sikerszériához.

A hétvégi mérkőzésen Görbicz Anita és Puhalák Szidónia sem tud még pályára lépni. Előbbi kisebb térdsérüléssel bajlódik, utóbbi pedig a rehabilitációja végén jár már.