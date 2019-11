Női kézilabda Bajnokok Ligája – Audi-ETO-Krim Ljubljana online szombat 17 óra

A Bajnokok Ligája negyedik körében telt ház előtt lép pályára szombaton az Audi-ETO a Krim Ljubljana ellen.

A 17 órakor kezdődő találkozón Danyi Gábor lányai szeretnék tovább építeni a játékukat és közönségszórakoztató játékkal begyűjteni a pontokat.

„Nyilván a mérkőzés elsődleges célja, hogy sikeresek legyünk és győzzünk hazai pályán. Abszolút nem az a szempont, hogy milyen eredményt értünk el korábban és hány góllal nyertünk. Mindig a következő lépésre és feladatra koncentrálunk. Szeretnénk jobban játszani a Ljubljana ellen, mint tettük azt idegenben, de ez nem feltétlen látszik a gólok számában vagy a góldifferenciában. Szeretnénk a hibáinkból tanulni és magunkhoz képest előbbre lépni” – kezdte Danyi Gábor vezetőedző.

„Ezek a mérkőzések tökéletesek arra, hogy azt a taktikát, amit korábban elkezdtünk felépíteni, pontosítsuk és az új embereket beépítsük a csapatba. Ez nem megy egyik napról a másikra és nem könnyű hozzánk egyből bekapcsolódni. Nem azért, mert a társaság nem eléggé befogadó, hanem mert annyira speciális ez a csapat és az elvárások, hogy ehhez hozzá kell szokni. Folyamatosan gyakoroljuk az újabb elemeket támadásban is, de hagynék időt a csapatnak, hogy tavaszra, amikor csúcsformában kell lenni, készségszintre emeljék ezeknek az elemeknek a használatát” – folytatta a zöld-fehérek trénere.

Fodor Csenge, a győriek játékosa is hasonlóan állt a hétvégi mérkőzéshez.

„Mindenképpen nagy különbségű győzelmet várok a hétvégi mérkőzésen és az elsődleges cél, hogy a védelmünket annyira felkeményítsük, hogy minél kevesebb gólt kapjunk. Szerencsére a kapusaink is nagyon jó formában vannak, ami nagyon sokat segít. Emellett fontos lesz, hogy azt a gyors kézilabdát, amit játszunk, továbbvigyük és kiküszöböljük azokat a hibákat, amik a dekoncentráltságból adódtak – fogalmazta meg elvárásait a Ljubljana elleni BL-mérkőzéssel kapcsolatban. – Nem probléma számunkra és nem foglalkozunk azzal, hogy most milyen szintű ellenfelekkel játszunk. Ez még jó is, mert sok új játékosunk van és így könnyebben fel tudunk készülni a nehezebb mérkőzésekre. Akárki jön velünk szembe, mindig meg akarjuk mutatni, amit tudunk és a saját játékunkra figyelünk” – mondta az ETO balszélsője.

„Nagyon jól érzem magam Győrben, elég gyorsan sikerült beilleszkednem és hozzászoknom az itteni légkörhöz. Szerencsére ez nagyon gyorsan ment, mert kedves és befogadó közegbe érkeztem, ahol könnyen megtaláltam a helyemet – vette át a szót Faluvégi Dorottya. – Ami nehezebb volt, hogy teljesen más a taktika még a posztomra vetítve is, mint a korábbi klubjaimnál, és az elvárások is másabbak, de szerencsére Danyi Gábor nagyon türelmes velem” – folytatta az ETO új játékosa, aki szerint legutóbb voltak olyan hibák, amiket ki kell javítaniuk ezen a találkozón.

„Hazai pályán természetesen csak a győzelem elfogadható, hiszen már ismerjük őket. Idegenben voltak olyan periódusok, amikor összezavarodtunk és több taktikai hibát vétettünk. Jó lenne ha most sokkal kevesebb ilyet produkálnánk, mert ez nem volt jellemző a csapatra” – fogalmazott a válogatott jobbszélső.