Női kézilabda NB I – Mosonmagyaróvár-MTK – kövesse az eredményt online 18.30-tól

A Mosonmagyaróvár-MTK mérkőzés eredményét itt követheti percről-percre >>

Pénteken 18.30 órakor a mosonmagyar­óvári UFM-arénában a Motherson-Mosonmagyaróvári KC az MTK együttesét fogadja. A két csapat között jelenleg egy pont a különbség, a fővárosiak 3, a mosonmagyaróváriak 2 ponttal állnak a tabellán, így kulcsfontosságú lesz a mostani párharc vége, ugyanis a hazai­ak előzhetnek vagy komolyabb lépéshátrányba is kerülhetnek.

Az esélyekről ezúttal Stranigg Ferenc, a Motherson-Mosonmagyaróvár pályaedzője nyilatkozott lapunknak: „A játékosok változtak, de a stílus egyelőre maradt az MTK-nál. Több mérkőzésük felvételét is kielemeztük, így fel tudtunk készülni azokból a taktikai elemekből, amelyeket szeretnek alkalmazni. Biztos vagyok abban, hogy Golovin Vlagyimir és stábja is ezt tette, de mi most néhány olyan új dologgal készülünk, amivel reméljük, meg tudjuk lepni őket. A héten nagyon jól dolgoztak a lányok, így érződik, hogy a rosszul sikerült Dunaújváros elleni találkozó után a szurkolóknak és önmaguknak is bizonyítani akarnak.”

Otthon a kupában

A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítását. Az MKC ellenfele a Dunaújvárosi KKA lesz. A találkozót október 22-én, kedden 18 órakor játsszák az UFM-arénában. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a döntetlen az idegenben játszó csapatnak kedvez. A Magyar Kupa-mérkőzésre a megváltott bérletek érvényesek, a jegyeket egységesen ezerforintos áron lehet megvásárolni a Szellőrózsa ABC-ben.

Rasmussen kerete

Október 21–22-én Telkiben két napot tölthet el együtt a magyar női válogatott, amely az együttes utolsó összetartása lesz a világbajnoki felkészülés novemberi kezdete előtt. Kim Rasmussen szövetségi kapitány ezúttal 24 játékost hívott be a keretbe.

Az Audi-ETO-ból a kapus Kiss Éva és a jobbszélső Faluvégi Dorottyakapott meghívót.