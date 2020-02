Női kézilabda – A Brest Bretagne otthonában lép pályára az Audi ETO – élő közvetítés 19:00-tól

A csoportelsőség a tét.

Az Audi-ETO vasárnap 19 órakor a francia Brest Bretagne otthonában lép pályára a női Bajnokok Ligája-középdöntő csoportkörének 4. fordulójában. A két együttes azonos pontszámmal áll a tabellán az 1–2. helyen, így amelyik gárda nyer, az hatalmas lépést tesz a hatos első helye felé. Bár a múlt alapján a címvédő zöld-fehérek tűnnek esélyesebbnek, azért könnyű feladat nem vár Oftedalékra. A többek között az exgyőri Ana Grosszal felálló franciák ugyanis pár hete Győrben igencsak megizzasztották a győri csapatot, mely szinte végig üldözte ellenfelét, és bár támadhatott a győzelemért a legvégén, a 27–27-es döntetlennek inkább az Audi-ETO örülhetett.

Azóta jó pár meccset lejátszottak a győriek, ezek alapján úgy tűnik, kezdenek kilábalni abból a gödörből, amiben a hazai Brest-meccs környékén voltak – akkor szenvedett Siófokon is tükörsima vereséget a zöld-fehér alakulat –, így bizakodva várhatják a vasárnapi találkozót.

Szerdán Vácon nyert az Audi-ETO, Danyi Gábor vezetőedző szerint ismét léptek előre egy keveset, de még van hova fejlődni a szezon legfontosabb szakaszáig.

„A támadások dinamikájával, a helyzetkihasználással érzésem szerint nem volt gond, tudtam forgatni is a csapatot, de tisztában vagyok azzal, hogy még nem volt tökéletes a játékunk. Bár fontos a mostani találkozó, természetesen szeretnénk megnyerni, elsősorban magunk és az elvárások miatt. Látva a másik csoportot, majdnem mindegy, hogy első vagy második helyen jutunk-e be a negyeddöntőbe, mert nagyjából teljesen azonos erősségű csapatok jönnek majd velünk szembe. Azt gondolom, címvédőként nekünk nincs félnivalónk senki ellen, így a Brest ellen sem. Tisztában vagyunk a francia csapat erejével, a győri meccs tapasztalatait is igyekeztünk leszűrni, de nagyon az ellenfélből nem készültünk, a saját játékunkat szeretnénk finomítani, s van is mit javítani” – mondta Danyi Gábor vezetőedző, aki ugyanazokkal a játékosokkal vág neki a hétvégi mérkőzésnek, akikkel az előző időszakban játszott. Mindez azt jelenti, hogy Görbicz Anita visszatérésére még várni kell.