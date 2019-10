Női kézi NB I – MKC: Győzelemre készülünk!

A győzelem eléréséhez miben kell, az elmúlt hetekhez képest mindenképpen előre lépnie a csapatnak?

Az MTK Budapest is egy alakuló, formálódó gárda, hiszen kilenc új játékos érkezett hozzájuk. Viszont sokan azt állítják, hogy ezzel meg is erősödtek…

A két gólerős átlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra és Djurdjina Malovic valóban erősítést jelenthetnek, de nekünk most ezzel nem kell foglalkoznunk. Megnéztük, kielemeztük a mérkőzéseiket és így tudjuk, hogy mit kell tennünk. Őszintén remélem, hogy a szurkolóink ott lesznek velünk az arénában, mert nagyon szeretnénk nekik is örömet szerezni. Az ország egyik legjobb szurkolótáborának a segítségével, mi csak győztesen jöhetünk le a pályáról! Sokat dolgozunk az edzéseken és tanultunk is az elmúlt bajnoki mérkőzések hibáiból. Így én biztos vagyok abban, hogy ennek most meg is lesz az eredménye.