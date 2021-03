Női foci – Tízmillió forinttal támogatja Győr az ETO FC női csapatát – fotók, videó

Az ETO FC Győr NB I-es női csapatára vonatkozó támogatási szerződést írt alá hétfőn Soós Imre, a klub ügyvezető igazgatója és dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

A hétfőn délután tartott sajtótájékoztatón Horváth Cs. Attila klubigazgató ismertette a női NB I-es csapat történetét, eredményeit és kiemelt néhány meghatározó, válogatott játékost, majd rátért arra, hogy a tavaszi szezonra jelentősen erősödött a csapat kerete. Ennek köszönhetően az együttes elmozdult a kieső zónából és nagy lépésekkel halad célja felé, hogy megőrizze NB I-es tagságát. Ez azért is fontos, mert a magyar államnak köszönhetően 2021-től a női utánpótlás-futball is akadémiai keretek közt működik tovább, így Győrnek a jövőben is szüksége lesz élvonalbeli csapatra.

A polgármester elmondta: a város egyik fő koncepciója, hogy azokat a sportolókat támogassa, akikre a fiatal generáció felnézhet. Hozzátette, mivel a női labdarúgócsapat az NB I-ben szerepel, mindenképpen érdemes arra, hogy a város támogassa, mert ez teljes mértékben beleillik abba az elképzelésbe, hogy a fiatalokat és a kiemelkedő élsportolókat támogassa. Ennek megfelelően, tízmillió forinttal járul hozzá a város a csapat szerepléséhez a hosszútávú együttműködés reményében.

Szeles Szabolcs alpolgármester örömét fejezte ki, hogy az utóbbi időben több előremutató kezdeményezés is elindult, s hogy a város most a maga eszközeivel igyekszik segíteni a női labdarúgókat is. Hozzátette: természetesen figyelemmel követik a férficsapatot is, hiszen az ETO-színek összefonódtak a várossal.

A klub részéről Soós Imre köszönte meg a város támogatását és reményét fejezte ki, hogy ez a megállapodás egy hosszú folyamat első része lesz, s köszönetét fejezte ki az államnak is, mivel az állami sportakadémiai rendszer részeseiként az ETO-nál is minőségi munkát tudnak végezni. Az ügyvezető kiemelte, hogy a női csapat felszálló ágban van, hiszen 2018-ban volt utoljára olyan, hogy három veretlen mérkőzést játszottak egymás után a lányok.

A sajtótájékoztató végén a felek aláírták az együttműködési szerződést, majd a klub képviselői névre szóló mezeket és ajándékokat adtak át a vendégeknek. A program zárásaként az ügyvezető körbevezette a polgármestert a létesítményben.