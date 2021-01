Női foci – Felvirágoztatnák az ETO-t

Győri értékekre épülő, erősebb csapat kialakításába kezdtek a télen az ETO-nál.

A munkával Horváth Cs. Attila klubigazgatót bízta meg a menedzsment. A szinte kizárólag tehetséges tinédzserekből álló felnőttcsapat jelenleg ugyan az utolsó helyen áll az első osztályt jelentő Simple Ligában, de az utánpótlásban is sok ügyes játékos bontogatja a szárnyait és úgy tűnik, a változásoknak köszönhetően nemsokára a női csapatban is több örömük lesz a zöld-fehér híveknek.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az ETO idén januártól már nemcsak fiú-, hanem lányakadémiával is rendelkezik. Az országos rendszerben hat akadémia kapott helyet, ezek egyike lesz Győrött – mondja Horváth Cs. Attila. – Ez azt jelenti, hogy az U16-os és U19-es korosztályokban a fiúkéval megegyező feltételrendszerben dolgozhatunk. Megkezdődött a szakembergárda kialakítása, ami nem egyszerű feladat. A vezetőedző személyét valószínű, hétfőn tudjuk bejelenteni, de annyit elárulhatok, hogy volt ETO-játékos veszi kézbe a szakmai irányítást és a felesége is szerepet vállal nálunk. Továbbra is számítunk Tóth Alexandra munkájára, mint a női szakág koordinátora ősszel beugróként segítette az első csapatot, és ezentúl Süle János főállásban dolgozik a szakosztálynál.”

Az ETO-nak jelenleg tíz utánpótlás-válogatott játékosa van, többen közülük már az NB I-ben játszanak. Melléjük kerestek olyan rutinos, elsősorban győri kötődésű futballistákat, akik első körben segíthetnek a bennmaradásban, másrészt a jövőben is a csapat támaszai lehetnek.

„A Fél ikrek, Patrícia és Alexandra tavasszal teljes erejükkel az ETO rendelkezésére állnak. Visszatért hozzánk a Bundesligából a magyar válogatott Süle Dóra és Kovács Laura. Ők hatalmas erősítést jelentenek a csapatnak” – említette a klubigazgató.

„Közös megegyezéssel bontottunk szerződést a Sanddal – nyilatkozta Süle Dóra a klub honlapján. – Több oka is volt ennek a döntésnek, amit nem szeretnénk részletezni Sok tapasztalattal, élménnyel és baráttal gazdagodtunk. Fél éve még azt mondtuk, hogy egy fejezet lezárult, de most újra itt vagyunk,

hiszen mondhatjuk, hogy ez a második otthonunk, ezért mindig boldogan jövünk ide vissza. Fontos félév áll most előttünk, szeretnénk segíteni a csapatot, és átadni azokat a tapasztalatokat, amelyeket ez alatt a fél év alatt kint szereztünk. Mindketten nagyon motiváltak vagyunk, és reméljük, hogy minél sikeresebb szezont tudunk majd zárni a csapattal.”

Bár a megállapodások megköttettek további új szerzeményekkel is, az adminisztráció lezárultáig nem akarják nyilvánosságra hozni a nevüket. Az egyikük több mint százszoros magyar válogatott középpályás, győri, de az ETO-ban még nem játszott. Igazi vezéregyéniség, akire edzőként is számítunk. A másikuk egy válogatott kerettag, 18 éves kitűnőség.

A nyáron a klub korábbi játékosai közül többen is visszatérhetnek Győrbe, mert az ETO-nál olyan csapatot akarnak kialakítani, amely a hazai legjobbakkal is felveszi a versenyt.