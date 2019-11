NB III – Pikáns rangadó Ménfőcsanakon

Megyei rangadót rendeznek hétvégén az osztály előrehozott első tavaszi fordulójában az NB III Nyugati csoportban. Vasárnap ugyanis Ménfőcsanakra látogat a Mosonmagyaróvár.

A két együttes közül a hazai szerepel valamivel jobban. A Weitner Ádám irányította csapat hat-hat győzelem és döntetlen mellett három vereséggel a hatodik helyen áll a tabellán, s ahogy az elmúlt bajnokságban, idén is kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújt a harmadosztályban.

„Ez nyilván annak is köszönhető, hogy együtt maradt a korábbi társaság magja, s akik érkeztek, gyorsan beilleszkedtek a csapatba. Sok fiatal játszik nálunk, akik hajlandóak tanulni is a rutinos társaktól” – árulta el érdeklődésünkre Czanik Károly, a ménfőcsanakiak csapatkapitánya.

„A harmincöt évemmel én már nem tartozom a fiatalok közé, de jó erőben érzem magam, ott vagyok minden edzésen. Igaz, a sport mellett dolgozom, de ebben az állapotban az NB III belefér még számomra. Ameddig bírom, futballozni szeretnék, de ha úgy adódna, szívesen kipróbálnám magam Csanakon akár pályaedzőként is” – tette hozzá a korábban az ETO-t is megjárt futballista, aki természetesen kitért a hétvégi rangadóra.

„Úgy érzem, két egyforma erősségű csapat találkozik majd. Mosonmagyaróváron hozzánk hasonlóan a fiatalok mellett több rutinos játékos is akad. Számomra különös, kissé pikáns mérkőzés lesz, hiszen Mosonmagyaróváron rengeteg ismerős, korábbi csapattárs is játszik. Az első fordulóban sikerült idegenben győznünk, s bár most feljövőben van hétvégi ellenfelünk, győzelemre törekszünk. Meglátjuk, sikerül-e ismét mind a három pontot megszerezni, de ami biztos, ki semmiképp nem szeretnénk kikapni.”

A mosonmagyaróváriak a 9. helyről várhatják a megyei rangadót, a csapat neve mellett öt győzelem, négy döntetlen és hat vereség található. Az elmúlt bajnokságban még NB II-es gárda nem szerepelt túl jól, nemrég távozott is a kispadról Király József edző.

Megbízott trénerként Varga László vette át a csapatot, s mivel irányításával javult a teljesítmény, a héten megerősítették pozíciójában a korábbi ETO-játékost.

A Lajta-partiak soraiba nemrég tért vissza a sérüléssel bajlódó Laki Balázs, akinek rutinja sokat számíthat a továbbiakban.

„Az ágyékommal volt egy kis probléma, négy hétig sajnos nem is edzhettem emiatt. A múlt héten csereként már pályára léphettem, s remélem, szerephez jutok a vasárnapi rangadón is” – mondta az óvári támadó, aki abban is bízik, visszavághatnak az őszi 1–0-ás vereség miatt.

„Javuló formában vagyunk. Két döntetlen van mögöttünk, s úgy érzem, egy győzelem lendületet adhatna, átlendíthetne bennünket végre a holtponton.”