NB III Labdarúgás – Most az ETO-t büntette a büntető

Lejátszotta második mérkőzését az NB III. Nyugati csoportjában az ETO Akadémia. Király József csapata Balatonfüreden lépett pályára, ahol az egész mérkőzésen fölényben játszott, több nagy helyzetet is kihagyott, ami a végén megbosszúlta magát, ugyanis egy vitatható büntetővel a végén egyenlíteni tudott a házigazda.

Balatonfüredi FC – ETO Akadémia 1-1 (0-0)

Balatonfüred, BFC Sporttelep. V.: Muhari (Kulcsár, Prokoláb).

Balatonfüredi FC: Erdélyi – Szalai, Pécseli, Burucz, Tetézi, Róth, Bartha (Schillinger 67’), Tamás (Farkas D. 58’), Markó (Bene 58’), Imre (Leidl 77’), Szabó B. Vezetőedző: Borgulya István.

ETO Akadémia: Ruisz – Szamosi (Tamás 78’), Kiss M., Vadász, Vincze, Szabó T., Tuboly, Hanzli (Sipőcz 68’), Múcska, Forgács (Márton 46’), Erdei (Katona 86’). Vezetőedző: Király József.

Gsz.: Szabó B. (92’) ill. Múcska (82’).

Az első fordulóban, Tatabányán aratott győzelem után, ezúttal Balatonfüreden lépett pályára az ETO Akadémia. A nagy melegben is jó iramú mérkőzést játszott a két csapat. Már az első félidőben is az ETO irányította a mérkőzést, de sajnos a helyzetek kimaradtak. A fordulás után, továbbra is egy élvezetes meccset láthattak a nézők, amelyben lüktetett a játék, ugyanis mindkét kapu előtt kialakultak helyzetek.

A győri gárdában Erdei és Múcska is nagy helyzetben rontott, ekkor még nem örülhettünk gólnak. A hátralévő időben is akadémistáink támadtak többet, és Múcska távoli lövésének köszönhetően sikerült is megszerezni a vezetést. Amikor már úgy tűnt, hogy vendég siker születik, a hosszabbítás perceiben a játékvezető egy vitatható tizenegyest ítélt a hazaiaknak, amit Szabó Bence értékesített.

Ennél az esetnél duplán pechje volt az ETO-nak, mert Ruisz rajt volt a lövésen, úgy tűnt, hogy már-már megvan a labda, de óriási balszerencséje, hogy végülis átgurult a gólvonalon a labda. Összességében jól játszottak fiataljaink az egész mérkőzésen, dicséret illeti a csapatot.

Király József: – Sokat tettek érte a játékosaink, hogy megszerezzük a győzelmet. Rúgtunk egy szép gólt, amin kívül kidolgoztunk még két-három nagy helyzetet, amiket sajnos nem tudtuk értékesíteni. A végén kicsúszott a kezünkből a győzelem, amit nagyon sajnálunk, de így is dicséret illeti a csapatot.