NB III foci – Parádés tizenöt meccses sorozat Sopronban

Az NB III Nyugati csoport egyik újonca, az SC Sopron nem várt, jó eredménnyel zárta az őszt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A főként saját nevelésű fiatalokkal felálló együttes a rossz bajnoki rajtot követően – az első hat fordulóban mindössze 2 pontot gyűjtött – a további 15 fordulóban huszárosan szerepelt. Ha csak az edzőváltás óta eltelt időszakot nézzük, az SC Sopron a mezőny legeredményesebb együttese.

Új irányt szabtak

Az időközben kinevezett szakmai stáb, Weitner Ádám és segítője, Németh Norbert friss impulzusokat adott a keretnek. Felrázták a csapatot és megkeresték az egyes játékosoknak a legmegfelelőbb posztot.

Az új edzésmódszer, az elbeszélgetések végül sikerrel jártak, ezekhez jött még a vezetés támogatása és a közönség szeretete. Ez összességében olyan kohéziós erőt hozott létre, hogy a tehetséges játékosokban megszűnt a feszültség, helyenként látványosan, de főként eredményesen játszottak.

Az új szakmai vezetés eredményessége hízelgő, az irányításuk alatt 15 találkozón 11 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a mérleg. Ebben a rangsorban második helyen a III. kerületi TVE és a Lipót áll, negyedik pedig az MTE 1904.

Jót tett a változás

A játékosok a saját bőrükön érezhették a változásokat, ahogy az első hat forduló kínlódása után megtáltosodott a gárda.

Baranyai Norbert csapatkapitány: – Az erősségünk a csapategység. Mélyről jöttünk vissza, a bajnokság elejét nagyon elrontottuk. A szakmai változás jót tett a csapatnak. Ez csak az első lépés, még több van bennünk. A B közép fanatizmusa megduplázta az erőnket, nekünk van a legjobb szurkolótáborunk.

Majer Péter kapus: – A jó szerepléshez nagyban hozzájárult a csapat szervezettsége, koncentrációja. A kiváló szakmai munka és az egyet akarás óriási lökést adott, a munkából mindenki kivette a részét. Az egész csapat számára folyamatos élményt nyújtott, ahogy hétről hétre szurkoltak nekünk.

Krizsonits Mátyás játékos: – Az edzőváltás jót tett a csapatnak, most mindenki tudja a dolgát. A vezetőedzőnk rendkívül jól motivál edzésen és mérkőzésen egyaránt. Ezek meghozták a vártnál is jobb eredményeket.

Így látják a szurkolók

A soproni drukkerek körében egyértelmű sikert aratott az SC őszi teljesítménye.

Gyurka István: – A csapatszellem, a szervezettség, a küzdeni tudás, a hálás szurkolók, valamint az erősen motivált edzőpáros a jó szereplés alapja. Plusz az a családias légkör, amit az egyesület vezetése Csiszár Ákossal az élen létrehozott, szerintem ez egyedülálló.

Marácz József: – Jót tett az edzőváltás, egységes lett a társaság, jól motiváltak. Jelzésértékű, hogy egymásra talált az ország egyik legjobb B közepe és a csapat. Mindvégig egy hullámhosszon voltak, mint a korábbi időkben, és akkor is, most is jöttek a sikerek.

Schöll József: – A kulcs a lelkesedés, a szorgalom, hogy mindenki egyet akar. A csapategység dominál, várakozáson felül teljesítettek a srácok.