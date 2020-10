NB III foci – Óvár otthon, hárman idegenben

Az NB III Nyugati csoportban a szombati fordulóban csak a Mosonmagyaróvár szerepel hazai pályán a csapataink közül.

Credobus Mosonmagyar- óvár–THSE-Szabadkikötő

Mosonmagyaróvár, 15.00. V.: Kubicsek.

„Az utóbbi időben jól szereplünk, többnyire jól is játszunk, ezt a sorozatot szeretnénk folytatni a THSE ellen is. Hazai pályán mindenképpen győzelemre játszunk. A vendégcsapat helyezésétől függetlenül megfelelő hozzáállással várjuk a mérkőzést, a fiúk egész héten becsületesen dolgoztak, remélem, ennek szombaton meglesz az eredménye. A sérültek mellett Szalka sárga lapjai miatt hiányzik” – mondta Varga László vezetőedző.

Nagykanizsa–Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak

Nagykanizsa, 15.00. V.: Erdélyi.

A csanakiak egy szép sikerrel megkezdhetnék a felzárkózást a középmezőnyhöz.

„A fiúkkal azt beszéltük, jó lenne végre már egy idegenbeli bravúr, s remélem, sikerül is legyőznünk a Nagykanizsát, de legalább egy ponttal szeretnénk a hosszú útról hazatérni. Tudjuk, milyen játékra számíthatunk ellenfelünktől, így azt is, hogy nem vár ránk egyszerű mérkőzés. Bella Ervin továbbra is sérült, más mindenki hadra fogható” – emelte ki Rozmán László szakmai igazgató.

ZTE II–Lipót Pékség

Zalaegerszeg, 15.00. V.: Szalai L.

Nehéz helyzetben várja a mérkőzést a Lipót.

„Nagy a baj, a csapatunk helyzete rosszabbodott a hiányzók tekintetében – mondja Varga Péter vezetőedző. – Eddig hat sérültünk volt, most rajtuk kívül az öt sárga lapos Zámbó Bencére sem számíthatok. Ráadásul valamennyi sérülés hosszú távú gyógyulást igényel: törésekről, szakadásokról van szó, Bieder Gábort pedig gerincsérvvel műtik. Egerszegre tizenkét mezőnyjátékossal és két kapussal utazunk, a legnagyobb vágyunk így az, hogy többen ne sérüljenek meg a csapatból.”

Komárom–SC Sopron

Komárom, 15.00. V.: Jakab.

A soproniak zsinórban hatszor győztek.

„Nyilván szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot, de a helyén kell kezelni ezeket a győzelmeket, s ha továbbra is alázatos, fegyelmezett futballt játszunk, akkor lehetünk a végén is sikeresek. Ellenfelünkről tudjuk, hogy erős együttes, de tisztában vagyunk a gyenge pontjaival is, s ezeket megpróbáljuk kihasználni” – szögezte le a vezetőedző Weitner Ádám.