3-1-es győzelmet aratott a Lipót a BKV Előre csapata ellen, négy gólt vágott a Ménfőcsanak a Balatonlellének.

Lipót-Pékség–BKV Előre 3-1

Herold Trans-Ménfőcsanak–Balatonlelle 4-1

Komárom–Credobus Mosonmagyaróvár 2-1

Komárom: Szabó M. – Molnár S., Tóth P., Göblyös, Katona, Hajba (Schiller, 84.), Módi, Végh B., Sándor I. (Csernák,72.), Végh T., Eszlátyi (Vincze, 92.). Vezetőedző: Bozsik Péter

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Vadász (Bohner, 78.), Debreceni, Lakatos, Darázs, Czár, Pongrácz, Jasarevic, Szalka (Laki, 78.), Tamás A. (Kozma, 46.), Nagy K. Vezetőedző: Varga László

Gsz.: Végh (16.), Vadász (74.- öngól), ill. Nagy K. (58.)

2020 első bajnoki mérkőzésén a Credobus Mosonmagyaróvár Komáromba látogatott az NB III Nyugati csoportjának 18. fordulójában. Jobban kezdtek a hazaiak, negyed óra elteltével Végh már meg is szerezte a vezetést. A Mosonmagyaróvár előtt is több lehetőség adódott, ám pontos befejezés hiányzott. A szünetre így 1-0-s hazai vezetéssel vonultak a felek. A folytatásban mindent megtett az egyenlítésért a Mosonmagyaróvár, amely végül Nagy Kevinnek sikerült az 58. percben. Alig negyed órával később azonban Vadász öngóljának köszönhetően már ismét a Komárom vezetett. Bármivel is próbálkozott még az MTE a hátralévő időben már a hazaiak akarata érvényesült, így 2-1-es komáromi sikerrel zárult a mérkőzés.

Bozsik Péter: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen egy dinamikus, agresszív Mosonmagyaróvárral találkoztunk. A mérkőzésnek voltak kritikus fordulópontjai, szerencsére ezekből mi jöttünk ki jobban és úgy érzem ma pont egy gól volt a két csapat között.

Varga László: – Nem kaptuk el az elején a mérkőzés fonalát, elcsúszott a védekezés is. Bár sok lehetőségünk volt, azokat nem tudtuk pontosan befejezi. Jobb játékot vártam a csapatomtól, sokat kell még dolgozni, hogy jövő héten már több hittel és akarattal játszunk.

További eredmények:

Mol Fehérvár II–Veszprém 1-1

Puskás Akadémia II–Nagykanizsa 4-0

Pápa–Érd 1-2

Bicske–III. Kerületi TVE 1-2

Sárvár–Hévíz 0-0