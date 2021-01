NB III foci – Mosonmagyaróváron és Lipóton is elégedettek, nem terveznek sok változást

Felemás szezont zártak csapataink az NB III-ban. A Mosonmagyaróvár parádés sorozattal áll a második helyen, közvetlen mögötte a Lipót hozta a tőle már megszokott nagyszerű teljesítményt. A Sopron edzőváltás után tért magához, míg a Ménfőcsanak a koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese lett. (1. rész)

Nagyszerűen szerepelt ősszel a Varga László irányította Credobus Mosonmagyaróvár a harmadosztály Nyugati csoportjában. Az egykori ETO-játékos, úgy fest, edzőként is remekül teljesít. A csapat nem kezdett rosszul, ráadásként a szezon második felében egy tizenkét mérkőzéses veretlenségi sorozatot produkált, így az igazán előkelő második pozícióból várhatja a február végi folytatást.

„Bevallom, kicsit minket is meglepett ez a jó szereplés. Nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan összeáll az együttes – árulta el Varga László. – A siker kulcsa a jó igazolásokban, s az itt maradó játékosok szemléletében rejlik. Erős kohézió és mag alakult ki, amely aztán az eredményességben is meglátszott. Abból a szempontból, hogy a szezon végére ért el minket a koronavírus-járvány, valószínű jól jött a téli szünet. Hogy aztán ez a jó sorozat tartható-e a folytatásban, nem tudom megmondani, majd tavasszal kiderül. Mindenesetre bízom benne, hogy továbbra is hasonló eredményekre leszünk képesek. Lesznek változások, Laki Balázs például befejezi ezen a szinten a játékot, s távozik Kozma Richárd. Néhány posztra természetesen tervezünk erősítést. Mi és a klubvezetés is tisztában vagyunk vele, hogy honnan indultunk, folytatnunk kell a csapatépítést, így nincsenek irreális céljaink. Persze ha már így alakult, jó lenne tartani a jó formát és megismételni az őszi teljesítményt” – tette hozzá a fiatal vezetőedző.

A Lajta-partiak egy rövid pihenő után december 27-én egyéni edzésekkel kezdték meg a felkészülés első szakaszát. A közös munka január 11-én kezdődik.

A felkészülési program Január 23., szombat, 11 óra: Mosonmagyaróvár–MTK U19. Január 23., szombat, 13 óra: Mosonmagyaróvár–Inter Bratislava (szlovák III. osztály). Január 27., szerda, 11 óra: Haladás (NB II)–Mosonmagyaróvár. Január 30., szombat, 11 óra: Credobus Mosonmagyaróvár–Ménfőcsanak (NB III). Február 5., péntek (még nincs pontos időpont): Mosonmagyaróvár–Tatabánya (NB III). Február 13., szombat, 11 óra: Mosonmagyaróvár–SC Sopron (NB III). Február 20., szombat (még nincs pontos időpont): Mosonmagyaróvár–Bős (szlovák C divízió).

Példátlan sérüléshullám, példás szereplés

Az előző évadhoz hasonlóan idén is a harmadik helyen telel a Lipót Pékség, amely a döcögős kezdést követően a csapatot sújtó sérüléshullámmal is meg kellett hogy küzdjön. A nehézségek ellenére Varga Péter együttese bravúrgyőzelmeket is aratott, s végül hétmeccses veretlenségi sorozattal zárta az őszt.

„Mindenképpen sikeresnek mondható ez a félév. Tudtuk, hogy a második évünk nehezebb lesz, hiszen már figyelnek ránk az ellenfelek a tavalyi, újoncként mutatott teljesítményünket követően. A legnagyobb érvágás Zimonyi Dávid távozása volt, aki legutóbb gólkirály lett, de természetesen örültünk, hogy szintet lépett és büszkék vagyunk rá. Több fiatal, zömében húsz év körüli játékost is igazoltunk, akikkel már úgy számoltunk, hogy hosszabb távon segíthetik a csapatot – kezdte az értékelést a vezetőedző. – Váratlanul ért minket a példátlan sérüléshullám, ami miatt sokszor kiállni is nehéz volt. Ennek ellenére a szezon felénél kis létszámban is sikerült bravúros győzelmeket aratnunk, az Óvár elleni hazai mérkőzésen azonban kijött a létszámhiány. Aztán a sérültek közül páran visszatértek és összeszedtük magunkat, így a folytatásban újabb jó szériával zártunk, így azt gondolom, elégedettek lehetünk a harmadik hellyel” – mondta Varga Péter, aki a hibákról is beszélt.

„Dicséretes, hogy a ránk jellemző támadófutball szellemében sok gólt lőttünk, de a védekezésünk mindenképp javításra szorul. Nagy bennem a hiányérzet, mert sok gólt kaptunk és gyakran hátrányból kellett fordítanunk, ami nem tetszett, így ezen változtatni kell.”

A célok tavaszra sem változnak Lipóton.

„Már két évvel ezelőtt kialakult a klubfilozófiánk, és nem helyezésben gondolkodunk. A célunk, hogy látványos, közönségszórakoztató, minőségi támadófutballt játsszon a csapat és legyen egy stílusa. Erre törekszünk és ennek kell megfelelni, ami természetesen siker esetén eredményességgel is párosul” – fogalmazott a tréner.

Az együttes nemsokára elkezdi a felkészülést, a keretben azonban nem várható nagy változás.

„Január tizenkettedikén kezdünk heti öt edzéssel, emellett hat-hét edzőmérkőzés szerepel a programban, de egy-két hely még kiadó a naptárunkban. Egyelőre nem jelezte senki, hogy szeretne váltani, érkezők pedig a távozók függvényében lehetnek. Bízom benne, hogy a három meghatározó játékosunk, Harsányi Zoltán, Bieder Gábor és Csete Zoltán tavasszal visszatérnek és akkor nem lesz szükségünk új játékosra” – tette hozzá Varga Péter.