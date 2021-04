NB III foci – Mosonmagyaróvár otthon, három másik megyei csapat idegenben

A 31. fordulót rendezik vasárnap az NB III Nyugati csoportban, amelyben a négy megyei csapat közül csupán egy szerepel hazai környezetben.

MOL Fehérvár II–Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak

Székesfehérvár, 11 óra. V.: Molnár R.

„A Fehérvár fiatal, hajtós együttes, s az elmúlt hetek alapján sok visszajátszó nem várható náluk. A gondot az jelenti, hogy a fél csapatom sérült, beteg vagy eltiltott, s így kilenc játékosomra nem számíthatok. Kérdés, hogy tőlünk ki lesz képest gólt lőni, mert az első gól döntő lehet a találkozón” – fogalmazott Hannich Péter csanaki vezetőedző.

Érdi VSE–SC Sopron

Érd, 17 óra. V.: Mencsik.

„Továbbra is sok a hiányzó játékosunk, a padra azonban talán már néhányan le tudnak ülni, hogy meglegyünk. Ennek ellenére pontokat akarunk szerezni Érden. Rutinos, jó csapat az ellenfél, de szeretnénk az öt mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatunkat tovább folytatni” – nyilatkozta Weitner Ádám, a soproniak edzője.

Komárom–Lipót Pékség

Komárom, 17 óra. V.: Kovács T.

„Az elmúlt fordulóban már jól játszottunk a találkozó elejétől fogva, szép győzelmet arattunk, s erre készülünk ezúttal is. Még akkor is, ha tudjuk, hogy kiváló formában van a Komárom. Tavaly sikerült ellene nyerni, most is a három pontért utazunk, nincsenek hiányzóink, egyben vagyunk, s ez is ritkaság volt ebben a bajnokságban” – emelte ki Varga Péter, a lipótiak edzője.

Credobus Mosonmagyaróvár–Pápai Perutz

Mosonmagyaróvár, 17 óra. V.: Kubicsek.

„Bár a papírforma mellettünk szól, nem szabad csupán ebből kiindulni. Az edzőváltás óta ellenfelünk sokkal motiváltabb, s a kiesés elkerüléséért küzd. Mi azonban a dobogós helyezésért hajtunk, s bízom benne, hogy itthon tartjuk mind a három pontot. Czingrábert megműtötték és kérdéses Oláh szereplése” – mondta a találkozót biztos ezüstérmes pozícióból váró Lajta-partiak trénere, Varga László.